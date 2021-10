Chiusi i lavori a La Nuvola di Roma Concluso il G20, Draghi: "Saremo giudicati per quello che faremo" I giovani "dicono che sono stanchi di questo bla bla bla: penso che questo vertice abbia riempito di sostanza le nostre parole"

Si sono conclusi i lavori del summit G20 di Roma. A breve il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa al centro congressi La Nuvola.Nello speech finale del G20, il premier Mario Draghi ha detto, rivolgendosi a tutti gli intervenuti: "Saremo giudicati per quello che faremo, non per quello che diciamo"."In che cosa siamo riusciti? Abbiamo impegnato risorse notevoli, abbiamo mantenuto questi impegni e abbiamo fatto sì che nostri sogni sono ancora vivi e stanno facendo progressi".I giovani "dicono che sono stanchi di questo bla bla bla: penso che questo vertice abbia riempito di sostanza le nostre parole". "Siamo consapevoli che la nostra credibilità dipende dalle nostre azioni", haaggiunto il premier."Sono sicuro che riusciremo a riprenderci meglio e in maniera più celere".