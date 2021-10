ITALIA

2021/10/13 20:30

Lo ha deciso il Cnosp riunitosi oggi al ministero dell'Interno G20, Viminale: 500 militari in più e difesa anti droni per il sistema di sicurezza Il vertice è previsto per il 30 e 31 ottobre

"L'Afghanistan ha diritto a pace e sicurezza": la nota finale della riunione del G20

"L'Afghanistan ha diritto a pace e sicurezza": la nota finale della riunione del G20 Afghanistan, G20 straordinario presieduto da Draghi Condividi "Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20, è stata anche condivisa l'esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle Forze armate il contingente dell'Operazione "Strade Sicure".



Inoltre, per quell'occasione, sarà incrementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici, ivi incluso il sistema anti-drone, delle Forze armate".



E' quanto si legge in una nota del Viminale, al termine della riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario di Stato, Nicola Molteni, i vertici delle Forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza, il Prefetto e il Questore di Roma. "Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20, è stata anche condivisa l'esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle Forze armate il contingente dell'Operazione "Strade Sicure".Inoltre, per quell'occasione, sarà incrementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici, ivi incluso il sistema anti-drone, delle Forze armate".E' quanto si legge in una nota del Viminale, al termine della riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario di Stato, Nicola Molteni, i vertici delle Forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza, il Prefetto e il Questore di Roma.

Condividi