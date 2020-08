La polemica Bonus Covid ai politici, Garante privacy apre istruttoria sull'Inps Richiesta di informazioni all'Istituto sul trattamento dati dei beneficiari e sulla diffusione di notizie

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, di cui è presidente Pasquale Stanzione, ha inviato una richiesta di informazioni all'Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall'Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari del bonus Covid per le partite Iva e alle notizie diffuse al riguardo.Il Garante chiede all'Inps di conoscere, in particolare, quale sia la "base giuridica del trattamento effettuato sui dati personali dei soggetti interessati; l'origine e tipi di dati personali trattati, riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale", le "modalità con cui è stato effettuato il trattamento, con specifico riguardo all'operazione di 'raffronto' dei dati personali dei soggetti richiedenti o beneficiari del bonus, con quelli riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale", nonché "l'ambito del trattamento ed eventuali comunicazioni a terzi di tali dati".Intanto, c'è in corso un'interlocuzioni tra l'Inps e la Camera sulla vicenda dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro per le partite Iva. Gli uffici di Montecitorio stanno valutando comechiedere all'Inps (che ha già dato disponibilità a fornirli) i nomi dei parlamentari coinvolti.Il M5s fa sapere che 240 deputati del gruppo hanno rinunciato alla privacy per consentire all'Inps di fare i nomi, mentre per la Lega Salvini ribadisce: "Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato". Il governatore del Veneto Zaia dal canto suo dice che incontrerà i tre consiglieri coinvolti e poi deciderà se non ricandidarli nel voto del 20 settembre.