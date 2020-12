La Gran Bretagna approva per prima l'utilizzo del vaccino Pfizer Le prime dosi saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. Il direttore del servizio sanitario nazionale: "La più grande campagna di vaccinazione nazionale del nostro paese". Il Ceo di Pfizer: "Si tratta di un momento storico". Il premier Johnson: "Fantastico, riavremo indietro le nostre vite"

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

Il programma di vaccinazione contro il Covid-19 annunciato dal governo britannico sarà "la più importante campagna di vaccinazione su larga scala nella storia del nostro Paese". Lo ha annunciato il direttore generale del servizio sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra, sir Simon Stevens. Il Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale del governo britannico ha annunciato che nel Paese è stato autorizzato l'uso contro il coronavirus del vaccino sviluppato dalla società biofarmaceutica tedesca BioNTech e dal suo partner statunitense Pfizer, che sarà disponibile già la prossima settimana. "Questo è un importante passo in avanti nella nostra risposta alla pandemia di coronavirus e gli ospedali daranno presto il via alla prima fase della campagna di vaccinazione su larga scala più grande nella storia del nostro Paese", ha detto sir Simon Stevens.La Gran Bretagna è il primo Paese al mondo ad approvare per l'uso nella popolazione un vaccino sviluppato da una casa farmaceutica, nell'arco di questi mesi di pandemia e a gran velocità, contro il nuovo coronavirus della polmonite. "Il governo ha accettato la raccomandazione dell'Agenzia indipendente per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari di approvare l'uso del vaccino Pfizer / BioNTech covid-19", ha fatto sapere un portavoce del ministero. Il governo ha confermato che "il vaccino sara' disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima settimana".L'approvazione della Gran Bretagna del vaccino della BioNTech-Pfizer contro il Covid-19 segna un "momento storico" nella battaglia contro la pandemia. E' quanto ha affermato l'amministratore delegato del gruppo farmaceutico statunitense dopo che la sua azienda ha ottenuto la prima autorizzazione del genere in Occidente. "L'odierna autorizzazione all'uso di emergenza nel Regno Unito segna un momento storico nella lotta contro il Covid-19",ha detto Albert Bourla, Ceo di Pfizer. L'azienda statunitense e la tedesca BioNTech prevedono ulteriori decisioni normative da altri Paesi "nei prossimi giorni e settimane"."E' fantastico" che l'autorità britannica del farmaco "abbia formalmente autorizzato il vaccino Pfizer/BioNTech_Group contro il Covid-19". Così in un tweet il premier Boris Johnson che conferma l'avvio della distribuzione nel Regno Unito delle prime dosi (800.000 per cominciare,secondo i media) dal prossimo weekend. "E' la protezione de ivaccini che in fin dei conti ci permetterà di riavere indietro le nostre vite e che farà sì che l'economia torni a marciare",aggiunge il primo ministro Tory.