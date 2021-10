Il fatto ​Gb, deputata laburista colpevole di molestie su donna Claudia Webbe rischia condanna al carcere

La laburista Webbe (GettyImages)

La deputata laburista Claudia Webbe è stata dichiarata colpevole di molestie dalla Westminster Magistrates Court di Londra.La 56enne pasionaria della comunità nera e militante attiva da anni nella campagne contro il razzismo nel Regno Unito e la diffusione delle armi, secondo il tribunale, ha offeso e minacciato (mossa dalla gelosia) in diverse telefonate Michelle Merritt, un'amica del suo partner Lester Thomas, arrivando a dire di voler "usare l'acido" contro di lei.Per questo rischia il carcere come le è stato ricordato oggi in tribunale. L'udienza per indicare la pena è stata fissata al 4 novembre. Lei si è detta "sotto shock" ma ha ribadito di essere innocente ed è pronta a ricorrere in appello. Il partito laburista ha chiesto che si dimetta. Webbe, eletta deputata alla Camera dei Comuni nel dicembre 2019, è stata una importante alleata dell'ex leader dell'opposizione Jeremy Corbyn quando guidava il Labour.