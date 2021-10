Gb, test erroneamente negativo per oltre 40mila persone Problemi in un laboratorio privato di Wolverhampton, nell'Inghilterra centrale

Condividi

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha fatto sapere che circa 43mila persone potrebbero aver ricevuto esito di test del Covid-19 erroneamente negativo, per problemi in un laboratorio privato di Wolverhampton, nell'Inghilterra centrale. L'elaborazione dei tamponi è stata sospesa. Il problema è stato scoperto dopo che alcune positive al Covid-19 nei test rapidi sono risultate negative ai test Pcr."Circa 400mila campioni sono stati elaborati tramite il laboratorio, la stragrande maggioranza dei quali saranno risultati negativi, ma si stima che a circa 43mila persone potrebbero essere stati consegnati risultati negativi di test Pcr errati," per lo più nel sudovest dell'Inghilterra, ha detto l'agenzia sanitaria.Questa ha parlato di "un incidente isolato attribuito a un laboratorio" e ha affermato che le persone colpite saranno contattate e sarà loro consigliato di ripetere un test. Il Regno Unito esegue circa 1 milione di test al giorno, registrando quasi 40mila nuove infezioni al giorno nell'ultima settimana.