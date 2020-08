Gb, in arrivo test rapidi per individuare Covid e influenza comune

Nuovi test "salvavita" di 90 minuti in grado di rilevare il coronavirus e la normale influenza saranno lanciati nelle case di cura e nei laboratori del Regno Unito dalla prossima settimana. Un tampone "sul posto" e i test del DNA aiuteranno a distinguere tra il Covid-19 e altre malattie stagionali, ha reso noto il governo di Londra, citato dalla Bbc. Il segretario britannico alla Salute Matt Hancock ha dichiarato che questo nuovo test sarà "estremamente vantaggioso" durante l'inverno. Attualmente, i tre quarti dei risultati dei test vengono restituiti entro 24 ore e un quarto può richiedere fino a due giorni.L'annuncio arriva in un momento in cui il governo ha fallito l'obiettivo di luglio di testare regolarmente il personale e i residenti delle case di cura, a causa del numero limitato di test a disposizione. Ma adesso, ha precisato l'esecutivo, quasi mezzo milione dei nuovi test con tampone rapido saranno disponibili a partire dalla prossima settimana in strutture e laboratori per l'assistenza agli adulti, con altri milioni che verranno implementati nel corso dell'anno. Inoltre, migliaia di macchinari per il test del DNA, che sono già stati sperimentati in otto ospedali di Londra e sono in grado di analizzare i tamponi nasali, verranno rilasciati negli ospedali del Servizio sanitario nazionale da settembre. In particolare, circa 5.000 macchinari forniranno 5,8 milioni di test nei prossimi mesi, ha detto il dipartimento alla Salute.Il segretario alla Salute Matt Hancock ha descritto queste ultime innovazioni nei test sul coronavirus come "salvavita". "Milioni di nuovi test rapidi sul coronavirus forniranno risultati in loco in meno di 90 minuti, aiutandoci a rompere rapidamente le catene di trasmissione", ha commentato il ministro. "Il fatto che questi test siano in grado di rilevare l'influenza e il Covid-19 sarà estremamente utile mentre ci dirigiamo verso l'inverno, quindi i pazienti potranno seguire i giusti consigli per proteggere se stessi e gli altri", ha aggiunto Hancock.