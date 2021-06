Festival Economia Trento Gelmini: "Fatte le riforme il governo non durerà un minuto di più" La legislatura potrebbe quindi non arrivare a scadenza naturale e molto "dipenderà dall'elezione del presidente della Repubblica", ha precisato il ministro per gli Affari regionali

"L'esperienza del governo di unità nazionale è eccezionale perché legata alla pandemia e non siamo di fronte ad una nuova maggioranza. Questo Governo sta in piedi, da un lato, per un evento straordinario come la pandemia che ha portato quasi tutte le forze politiche a mettere al primo posto l'Italia, e dall'altro per la leadership forte di Draghi. Senza questi due elementi questa esperienza non ci potrebbe essere. Proprio perché non c'è una maggioranza politica il Governo ha una agenda stringente, cioè la lotta alla pandemia e l'emergenza economica che sono le due priorità", ha detto il ministro per gli affari regionali, Mariastella Gelmini prendendo parte al Festival dell'Economia di Trento."Abbiamo il dovere di approvare i provvedimenti che consentano al Paese di uscire da questa situazione, ma il Governo non durerà un minuto in più una volta impostate le riforme per affrontare la pandemia e l'emergenza economica - prosegue - la legislatura potrebbe quindi non arrivare a scadenza naturale e molto "dipenderà dall'elezione del presidente della Repubblica", ha precisato Gelmini. "Si tornerà presto alla normalità politica ed il campo di Forza Italia è quello del centrodestra", ha aggiunto."L'interlocuzione tra i gruppi parlamentari c'è e c'è sempre stata credo che la storia di Forza Italia non sia terminata, che il suo ruolo sia importante e che la sua funzione non si sia esaurita. C'è un campo vasto di cittadini che guardano ai moderati, europeisti e liberali e che Forza Italia debba occupare convintamente quel posto" sottolinea il ministro in merito alla proposta di federazione di Matteo Salvini, che ieri è stata accolta da Silvio Berlusconi.Per quanto riguarda poi il Pnrr il ministro spiega che "la soluzione non è accentrare ma farlo funzionare. Mettere a terra le risorse per aggredire i divari non solo di territori, ma anche per dare risposte a giovani e donne. La scommessa è di mettere da parte le litigiosità e dare prova di unità per la ripresa"."La Costituzione rimanda alle autonomie differenziate. Quindi penso che la strada che è stata intrapresa di una legge quadro nazionale, che secondo me va rivisitata e ripensata, va ammodernata, sia la strada per tener dentro tutte le regioni, in un processo che non può impedire ad alcuni territori di vedere realizzata un'istanza che è passata non dai governatori, ma dagli elettori; non solo dalle aule dei consigli regionali o dalla volontà di qualche presidente. Quindi - ha concluso Gelmini -credo che cucire le distanze, le divisioni, le conflittualità, come compete ad un governo di unità nazionale, significa anche riprendere il filo, dopo la pandemia o sul suo finire, di ragionamenti che sono rimasti sospesi, ma che ci devono portare ad un di più di efficienza, di competitività fra i territori ed anche di solidarietà".