Figliuolo: al via le vaccinazioni di massa nelle isole minori Gelmini: "In due settimane completiamo vaccinazione delle persone fragili" "Non vogliamo complicare la vita agli italiani con il green pass, le modalità saranno molto semplici: si otterrà se vaccinati, guariti e con anticorpi o tamponati nelle 48 ore precedenti"

L'incontro con i sindaci delle isole minori "è stata anche l'occasione per ribadire il rispetto assoluto delle priorità vaccinali, categorie fragili e over 80, ma la campagna prosegue spedita, 15 milioni di italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino, è molto importante. Contiamo in due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili". Così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, dopo l'incontro tra il governo e le isole minori per analizzare le problematiche inerenti l'emergenza Covid, e quelle relative ai presidi sanitari, ai trasporti, alla scuola e alla ripartenza del turismo."Non vogliamo complicare la vita agli italiani con il green pass, le modalità saranno molto semplici: si otterrà se vaccinati, guariti e con anticorpi o tamponati nelle 48 ore precedenti. Vogliamo una graduale e progressiva riapertura di tutte le attività, a metà maggio ci sarà il 'check' al decreto per riaprire tutte le attività. Il ristoro più grande è la riapertura", ha detto il ministro Gelmini.A un cittadino che non vuole vaccinarsi, ha detto Gelmini, "direi che dobbiamo avere fiducia nella scienza perché questi vaccini sono stati soggetti a procedure molto accurate. Nulla è stato nascosto, tutto è avvenuto alla luce del sole. La paura dev'essere quella di non vaccinarsi".Nella riunione con i sindaci delle isole minori, si è trattato il tema della campagna vaccinale ed in tale ambito si procederà con le vaccinazioni di massa con il supporto della Difesa e Protezione Civile. Il criterio di priorità sarà quello di vaccinare progressivamente partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari. È quanto si apprende dalla struttura del commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.