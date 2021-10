Intervento sulla COP26 che si terrà a Glasgow Gentiloni: "Vogliamo l'Europa della solidarietà" In un videomessaggio in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, il commissario Ue sottolinea: "La conferenza di Glasgow sarà decisiva per la sostenibilità e della solidarietà"

Per problemi comuni, servono risposte comuni. L'invito del commissario Gentiloni all'unità di intenti dei paesi membri in prossimità della conferenza sul clima Cop26: "Non possiamo pensare di risolvere problemi globali con risposte locali". Secondo l'ex premier, "l'Europa è stata cruciale per definire gli accordi di Parigi sul clima per centrare l'obiettivo della neutralità climatica al 2050".Ma l'obiettivo che si pone la Ue, dice Gentiloni, è anche più ambizioso: "A luglio la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: con modifiche al modo in cui tassiamo l'energia, uno schema per lo scambio di emissioni rafforzato e allargato, e infine l'elettrificazione del parco auto", ha concluso Gentiloni.La conferenza di Glasgow sarà decisiva per la sostenibilità e la solidarietà, e deve coniugare crescita, ambiente, sviluppo ed equità.