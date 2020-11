Riconteggio voti in Georgia: confermata vittoria Biden

Al termine del riconteggio manuale dei voti delle presidenziali Usa del 3 novembre, la Georgia conferma la vittoria del candidato dem Joe Biden, che mantiene un vantaggio, esiguo ma decisivo, sul presidente Donald Trump. L'ufficio del segretario di Stato della Georgia - che per legge deve certificare entro oggi i risultati - ha annunciato che dopo il riconteggio di cinque milioni di voti, Biden conquista il 49,5% delle preferenze contro il 49,3% di Trump: uno scarto di 12.284 voti, pari ad appena lo 0,2%. Il riconteggio manuale delle schede, iniziato venerdi' scorso, era stato ordinato dopo che il primo scrutinio aveva registrato un vantaggio per il candidato dem di 12.780 voti (circa lo 0,3%). Il leggero calo nelle preferenze per Biden non sposta quindi il risultato della competizione elettorale, che era stata assegnata all'ex vicepresidente la settimana scorsa, trasformandolo nel primo democratico a conquistare la Georgia dopo Bill Clinton nel 1992.Le autorità della Georgia hanno, inoltre, ribadito che non ci sono state frodi o irregolarità nel voto. Dopo che il risultato del voto sarà certificato, le leggi dello Stato permettono al comitato elettorale di Trump di chiedere un nuovo riconteggio, dato lo stretto margine. Il team del presidente ha fino al 24 novembre per fare richiesta ufficiale.