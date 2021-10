Succede a Wolfgang Schaeuble Germania, Baerbel Bas (Spd) eletta nuova presidente del Bundestag Dietro richiesta del presidente Steinmeier, Angel Merkel continuerà a guidare il governo fino all'elezione del nuovo cancelliere. Intanto si conclude il suo mandato

È la socialdemocratica Baerbel Bas la nuova presidente del Bundestag. Finora numero due del gruppo parlamentare Spd, è stata eletta a grande maggioranza: 576 voti a favore su 724, mentre i contrari sono stati 90 e 58 le astensioni. Succede a Wolfgang Schaeuble, il deputato di più lunga data in Germania (eletto per la prima volta nel 1972), che torna ad essere semplice deputato. Il parlamento l'ha salutato con una standing ovation.Cinquantatré anni e originaria del Nord-Reno Vestfalia, Bas è diventata deputata per la prima volta nel 2009, e dal 2019 è ai vertici del gruppo parlamentare. Se al termine delle trattative per la formazione di una coalizione 'semaforo' (Spd più Verdi e liberali) sarà eletto cancelliere Olaf Scholz, i socialdemocratici occuperanno le tre più importanti cariche dello Stato: cancelleria, presidenza della Repubblica (con Frank-Walter Steinmeier, che peraltro punta alla rielezione) e la guida del parlamento federale.Baerbel Bas è la terza donna in Germania ad occupare lo scranno più alto del Bundestag. Prima di lei, Annemarie Renger negli anni settanta e Rita Suessmueth negli anni novanta. Tradizionalmente è il partito che vanta il gruppo parlamentare più ampio ad esprimere la presidenza del parlamento tedesco.​"Il parlamento è il luogo della molteplicità delle opinioni", ha affermato Schaeuble, "e questo è ancora più importante alla luce del fatto che nella nostra società tende a diminuire la disponibilità a sostenere punti di vista opposti, addirittura ad accettare il contraddittorio". Il presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier ha pregato la cancelliera uscente Angela Merkel di continuare a guidare il governo fino all'elezione del nuovo cancelliere. Lo ha reso noto l'ufficio di presidenza tedesco oggi. Con il costituirsi del nuovo Bundestag e l'elezione del nuovo presidente e i suoi vicepresidenti ufficialmente si conclude il mandato della cancelliera o cancelliere della precedente legislatura.Per la prima volta Angela Merkel non siede al banco del governo: per la seduta inaugurale del nuovo Bundestag, la cancelliera oggi ha preso posto alla tribuna d'onore, accanto al presidente Steinmeier. La plenaria del parlamento tedesco - mai così numeroso, con i suoi 736 deputati eletti alle elezioni federali dello scorso 26 settembre - è stata aperta con un discorso del presidente uscente Schaeuble, in qualità di parlamentare più longevo.