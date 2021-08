Un elicottero sorvola la zona Germania, media: spari nel centro di Amburgo, un ferito Alla fine dell'azione diverse auto sarebbero scappate in diverse direzioni, avrebbe riferito una portavoce della polizia

Condividi

E' in corso da mezzogiorno una grande operazione di polizia ad Amburgo, dove un uomo è rimasto ferito a una gamba in una sparatoria di cui ancora non si conoscono i dettagli, scrivono Welt e Bild.Intorno alle 11.50 sono stati sparati colpi d'arma da fuoco sul Gorch-Fock-Wall, ha detto una portavoce della polizia ai media. "Poi secondo i testimoni dopo gli spari diverse persone sono fuggite in diverse direzioni su alcune automobili, tra cui vi sarebbe una Mercedes. Sono in corso le ricerche".Sul posto non è stato trovato nessuno coinvolto nella sparatoria, secondo la polizia che sta effettuando ricerche anche con un elicottero e con la task force speciale (SEK) e oltre 20 auto di pattuglia. L'area intorno alla scena del crimine vicino a Stephansplatz è stata temporaneamente chiusa.Non è chiaro quante siano state le persone che hanno fatto fuoco, scrive tra gli altri la Bild Zeitung sul suo sito.La polizia ha proceduto a blindare l'intera zona. Sul posto si sono recate circa 20 volanti, mentre un elicottero sta sorvolando il centro. Le indagini sono state prese in carico dall'Ufficio criminale del Land di Amburgo.