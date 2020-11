Coronavirus

Coronavirus, oltre un milione di casi in Germania: 15mila morti La Germania prorogherà fino all'inizio di gennaio le restrizioni decretate per combattere la pandemia, come la chiusura di bar e ristoranti e la limitazione dei partecipanti agli incontri privati

Germania, Merkel: semi-lockdown prolungato fino al 20 dicembre Laender Germania: a Natale massimo 10 persone. Stagione sciistica rimandata a dicembre Condividi La Germania ha superato il milione di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato l'istituto di monitoraggio sanitario Robert Koch. Considerata uno dei modelli europei per la gestione della pandemia, sebbene sia stata colpita direttamente dalla seconda ondata, la Germania ha registrato ufficialmente 1.006.394 casi nelle scorse ore (+22.806 in 24 ore) e 15.586 morti, di cui 426 nell'ultimo giorno. La regione statale del Nord Reno Westfalia, la più popolosa del Paese, è la più colpita dei Laender con oltre 250 mila casi, davanti alla Baviera, con circa 198 mila e al Bade-Wurttemberg (circa 143 mila). A Berlino sono stati registrati circa 62 mila casi dall'inizio della pandemia di coronavirus. La Germania prorogherà fino all'inizio di gennaio le restrizioni decretate per combattere la pandemia, come la chiusura di bar e ristoranti e la limitazione dei partecipanti agli incontri privati, ha annunciato mercoledì la cancelliera Angela Merkel. "Dobbiamo ancora fare degli sforzi, il numero di contagi giornalieri è ancora molto alto", aveva detto Merkel dopo sette ore di discussioni con i leader dei 16 Stati regionali tedeschi.

