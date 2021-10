Gimbe: "Caos tamponi era prevedibile. Copertura vaccinale al 90 per cento possibile"

"La Settimana scorsa avevamo già anticipato che con un numero così elevato di lavoratori senza vaccino (3,8 milioni), non era possibile soddisfare la domanda dei tamponi, nonostante lo sforzo enorme delle farmacie. E' evidente che data la quantità di persone e la frequenza, senza un adeguato potenziamento, non si è in grado di garantire questo tipo di servizio". Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. "La spinta più immediata e visibile - ha aggiunto - il Green pass l'ha data sui tamponi. Le prime dosi di vaccino sono aumentate negli ultimi giorni, bisognerà vedere quanti altri si convinceranno sull'effettuare il vaccino".Parlando poi della copertura vaccinale, Cartabellotta ha detto che "nella popolazione vaccinabile l'obiettivo di arrivare al 90 per cento è realistico, ma credo sia difficile andare oltre a quella percentuale senza introdurre l'obbligo. Tutte le persone indecise credo si stiano convincendo, poi c'è uno zoccolo duro stimabile al 10% su cui e' molto difficile intervenire in assenza di un obbligo vaccinale". E parlando poi del picco dei casi in Gran Bretagna, il presidente della Fondazione Gimbe ha detto che "è partita tra le prime con la campagna vaccinale, ma a un certo punto ha allentato tutte le misure e in questa fase della pandemia, nonostante la copertura vaccinale, non si possono abbandonare le misure di sanita' pubblica. Noi tutto quello che abbiamo riaperto dal 25 aprile non lo abbiamo più richiuso grazie al fatto che, al fianco della progressiva vaccinazione, abbiamo mantenuto le misure di sanità pubblica".