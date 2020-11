Il 19 novembre sindaci a Roma Gino Strada, il presidente pro tempore della Calabria: "Non ci serve un missionario" Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione, contrario al coinvolgimento del fondatore di Emergency nella struttura commissariale della sanità calabrese

"Cosa c'entra Gino Strada? La Calabria è una regione dell'Italia, non abbiamo bisogno di missionari. Abbiamo fior di professori, si cerchi qui chi deve occuparsi della sanità calabrese, non abbiamo bisogno di essere schiavizzati".Così Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, ospite di una trasmissione su La7, ha risposto a una domanda sull'ipotesi del coinvolgimento di Gino Strada, il fondatore di Emergency, nella struttura commissariale della sanità calabrese. "Basta, è una vergogna alla quale il governo deve mettere fine - ha aggiunto Spirlì - non abbiamo bisogno di geni che vengono dalle altre parti del mondo. Men che meno del professore Strada".Il governo, intanto, con il premier Giuseppe Conte in testa, ha intensificato il pressing su Gino Strada, che potrebbe occuparsi soprattutto della pandemia: "Seguiamo con la massima attenzione le criticità della sanità calabrese, ancor più in questa difficile fase della pandemia - ha detto il presidente del Consiglio dei ministri - e ci riserviamo ogni valutazione e soprattutto ogni intervento che valga a rafforzare la squadra commissariale e a potenziare i servizi sanitari calabresi e Gino Strada può essere un buon nome, in questa prospettiva".Intanto, per giovedì 19 novembre i sindaci calabresi manifesteranno a Roma per chiedere "lo stop ai commissari ed alle scelte dall'alto".