Camera ardente da sabato a lunedì Tre giorni per rendere omaggio al fondatore di Emergency Gino Strada Milano si prepara al rientro della salma di Gino Strada

La camera ardente per ricordare Gino Strada sarà aperta presso Casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano nelle giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto con i seguenti orari: sabato 16-22, domenica 10-22 e lunedì 10-14. Lo rende noto l'associazione. L'ingresso è libero e aperto a tutti. "L'accesso e il numero di persone presenti all'interno della camera ardente sarà contingentato in accordo all'attuale normativa anti Covid-19".Per la stampa l'ingresso avverrà dall'entrata più piccola sempre in via Santa Croce 19. È richiesto ai giornalisti e agli operatori dell’informazione che vorranno accreditarsi di mandare una mail con nome, cognome e testata per cui lavorano a UfficioStampa@emergency.it per accreditarsi.Non è prevista per ora una cerimonia pubblica in una sede diversa, anche se il Comune aveva dato la disponibilità dei propri spazi.