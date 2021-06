Napoli Giornalismo in lutto: è morta Diana De Feo. Emilio Fede: "Era la mia vita"

E' morta Diana de Feo, giornalista, moglie dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede."Era la mia vita" ha detto affranto Emilio Fede che domani compirà 90 anni. Si è spenta a Villa Lucia, sua residenza napoletana sulla collina del Vomero. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di San Gennaro al Vomero, a Napoli.Diana de Feo, 84 anni, nata a Torino da una famiglia di origini irpine, di Mirabella Eclano, era la figlia di Italo de Feo, giornalista, nonché storico, politico e capo dell'ufficio Stampa del Comitato di Liberazione Nazionale. Fu uno dei primi organizzatori della Rai, fu direttore per poi passare alla vicepresidenza, incarico che ricoprì per undici anni dal 1964.Diana De Feo viveva a Napoli, era sposata dal 1965 con il collega Emilio Fede, da cui ha avuto due figlie, Sveva e Simona. Era una giornalista professionista iscritta dal 1966 all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. E' stata tra le collaboratrici della rubrica quotidiana "Almanacco del giorno dopo" e inviata speciale del Tg1 per l'arte e la cultura. E' stata senatrice nella XVI legislatura, eletta nel 2008 nella lista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Campania, candidata su invito di Silvio Berlusconi.