Mattarella: "Necessario superare limiti e diffidenze" Giornata internazionale delle persone con disabilità: incontri e conferenze in tutta Italia Rapporto Istat: l'Italia un paese fragile con evidenti svantaggi per i più deboli. Alla Camera il convegno "Da un campo estivo inclusivo alla Convenzione Onu: la lunga marcia dei diritti delle persone con disabilità"

Si celebra oggi la Giornata internazionale delle persone con disabilità. I dati Istat forniscono un quadro di sostanziale fragilità nel nostro Paese, "con evidenti svantaggi" per i disabili rispetto al resto della popolazione. Nel nostro Paese, nel 2019, le persone con disabilità, ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono oro di svolgere attività abituali, sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2% della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi un milione e mezzo di ultra settantacinquenni (il 22% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e un milione di essi sono donne.La “geografia della disabilità” vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,5%, contro il 4,5% del Nord ovest. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l’Umbria e la Sardegna (rispettivamente, il 6,9% e il 7,9% della popolazione). Lombardia e Trentino Alto Adige sono, invece, le Regioni con la prevalenza più bassa: il 4,1% e 3,8% rispettivamente. Il 29% delle persone con disabilità vive sola, il 27,4% con il coniuge, il 16,2% con il coniuge e i figli, il 7,4% con i figli e senza coniuge, circa il 9% con uno o entrambi i genitori, il restante 11% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare.La capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità. I dati sulla mobilità, relativi al 2019, si legge nel documento diffuso dall'Istat nel marzo scorso, mostrano che solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione. Tali differenze variano molto con l’età. La violenza fisica o sessuale subita dalle donne raggiunge il 31,5% nell’arco della vita, ma per le donne con problemi di salute o disabilità la situazione è più critica. La violenza fisica o sessuale raggiunge il 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, il 36,6% fra chi ha limitazioni gravi.La famiglia, nel nostro Paese in modo particolare, svolge un ruolo importante nella cura e nel contrasto al rischio di esclusione sociale. Le famiglie delle persone con disabilità godono in media di un livello più basso di benessere economico: secondo le ultime stime disponibili, il loro reddito annuo equivalente medio (comprensivo dei trasferimenti da parte dello Stato) è di 17.476 euro, inferiore del 7,8 a quello nazionale.Le risorse necessarie alla famiglia per svolgere il ruolo di ammortizzatore sociale non sono soltanto economiche, ma anche di tipo relazionale: il 32,4% delle famiglie con almeno un disabile riceve, infatti, sostegno da reti informali (quota quasi doppia rispetto al totale delle famiglie 16,8%). Il ventaglio di aiuti assicurato dalla rete comprende assistenza alla persona, accompagnamento e ospitalità, attività domestiche, espletamento di pratiche burocratiche e prestazioni sanitarie.Le politiche di inclusione attuate nel corso degli anni hanno favorito un progressivo aumento della partecipazione scolastica: nell’anno 2019/2020 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono quasi 300 mila, oltre 13 mila studenti in più rispetto all’anno precedente. Questi alunni sono stati presi in carico da circa 176 mila insegnanti di sostegno, 1,7 per ogni insegnante; si deve però evidenziare come il 37% non abbia una formazione specifica. Inoltre le politiche e gli interventi per l’integrazione scolastica scontano ancora la carenza di strumenti tecnologici: la dotazione di postazioni informatiche è insufficiente nel 28% delle scuole.Altro aspetto critico riguarda la presenza di barriere architettoniche: solamente una scuola su 3 risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria.Le opportunità di partecipazione scolastica degli alunni con disabilità sono state limitate a causa della pandemia che ha reso necessaria la didattica a distanza. Tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con disabilità (circa 70 mila) non ha preso parte alle lezioni (gli altri studenti che non hanno partecipato costituiscono invece l’8% degli iscritti).In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio, ha sottolineato che quanto sia "necessario superare limiti e diffidenze per consentire alle persone con disabilità di vedere nel nostro Paese un esempio di altruismo e di appartenenza. La piena inclusione è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di una società autenticamente democratica, aperta e senza ostacoli. Il percorso intrapreso in questi anni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sulla base anche dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite in materia, ha consentito, con il prezioso aiuto delle famiglie, delle associazioni e delle strutture preposte, il raggiungimento di traguardi di autonomia importanti. Le persone con disabilità - ha aggiunto - hanno potuto in questi anni migliorare la loro realizzazione nel lavoro, nell'arte, nella musica, nel teatro, nello sport e in ogni ambito della vita sociale. Abbattere ogni barriera, che limita ed esclude, contribuisce ogni giorno a sottolineare il valore positivo delle diversità".Alla Camera, invece, oggi alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge il convegno "Da un campo estivo inclusivo alla Convenzione Onu: la lunga marcia dei diritti delle persone con disabilità". Ci saranno i saluti introduttivi di Roberto Fico, Presidente della Camera, Erika Stefani, ministra per le Disabilità, Marialucia Lorefice, presidente Commissione Affari sociali Camera. Introduce e modera la deputata Lisa Noja. Previsto inoltre un viideo messaggio di Judith Heumann, attivista per i diritti delle persone con disabilità. Intervengono Vincenzo Falabella, presidente Fish onlus (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), Nazaro Pagano, presidente Fand onlus (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità), la deputata Giusy Versace, Stefano Ciullo, direttore relazioni istituzionali Netflix Italia. Durante l'evento viene proiettato il film "Crip camp: disabilità rivoluzionarie". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.Un po' in tutta Italia, dalla Lombardia, alla Basilicata, in Toscana, in Liguria, in Sicilia, iniziative, incontri, e conferenze per affrontare il tema della disabilità.