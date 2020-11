Napoli, 19enne incensurato ucciso a coltellate in strada

Condividi

Un giovane di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri al corso Umberto I, in pieno centro a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Il giovane - secondo la ricostruzione dei Carabinieri . si trovava con un amico di 18 anni: i due sono stati avvicinati da tre persone che li avrebbero aggrediti. Il diciottenne ha riportato ferite non gravi. Il 19enne - incensurato - è stato ferito gravemente ed è poi morto in ospedale al Cardarelli a Napoli.Ancora ignoto il movente. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Probabilmente sia i due giovani aggrediti che gli aggressori, forse tre, erano in auto prima dell'accoltellamento. Dinamica e movente sono al centro del lavoro investigativo dei Carabinieri della tenenza di Casalnuovo. L'amico del diciottenne ha avuto una prognosi di quindici giorni ed è stato dimesso.