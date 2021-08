ITALIA

E' successo in via Ostiense all'altezza di ponte Spizzichino Giovane su scooter elettrico muore in incidente a Roma. E' caccia all'auto pirata Dalle testimonianze è stato ricostruito che la macchina coinvolta nell'incidente è scappata dopo lo scontro

Un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter elettrico è morto all'alba a Roma in un incidente con un'auto che ha proseguito la corsa. E' accaduto intorno alle 5 su via Ostiense, all'altezza di Ponte Spizzichino.



Una pattuglia dei Carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo,ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l'attenzione. A terra c'era un giovane. Inutili i soccorsi per lui.



