La partita è ancora "sub iudice" Giudice sportivo: slitta la decisione su Juve-Napoli. Negativi anche ultimi 2 tamponi del Napoli

Ancora nessuna decisione ufficiale su Juventus-Napoli, gara valevole per il terzo turno di Serie A. La partita non si è giocata domenica scorsa per l'assenza della squadra azzurra, rimasta in Campania dopo la positività al Covid dei giocatori Zielinski ed Elmas e dopo il divieto di spostamento da parte della Asl. Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato l'elenco degli squalificati del prossimo turno. Nel documento c'è la scritta "sub iudice" accanto a Juve-Napoli: come preannunciato è stato chiesto un supplemento di indagine sulla partita non disputata all'Allianz Stadium. La sentenza di primo grado sulla gara slitta ai prossimi giorni."Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19". Lo comunica il Napoli che in un tweet precedente aveva specificato che mancavano "solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19".Secondo allenamento settimanale per la Juventus. I bianconeri, che restano in isolamento fiduciario al J Hotel, nel pomeriggio non hanno dovuto far altro che spostarsi di pochi metri da dove sono domiciliati attualmente per svolgere al Jtc Continassa la seconda seduta settimanale di allenamento. Sottoposti ieri a tampone, i giocatori attendono il risultato mentre domani mattina saranno sottoposti a un nuovo controllo clinico: nel caso di doppio esito negativo, si concluderà l'isolamento fiduciario.