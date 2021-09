"Individuare soluzioni utili alla gestione della vertenza" Gkn, l'azienda: "Avviate le procedure di consultazione con i sindacati" Come disposto nel decreto del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamento collettivo per 422 lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio



Gkn Driveline ha avviato le procedure di consultazione con i sindacati, come disposto nel decreto del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamento collettivo per 422 lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio (Fi), inviando la relativa informativa sindacale. Lo annuncia l'azienda in una nota, dichiarando di aver manifestato "la totale disponibilità, comunicata direttamente al ministero dello Sviluppo economico e al ministero del Lavoro in pari data, a partecipare agli incontri che le istituzioni riterranno di convocare per lavorare, con il sindacato, alla individuazione delle eventuali soluzioni utili alla gestione della complessa vertenza".Nella nota, l'azienda puntualizza che "l'obbligo di dare puntuale esecuzione al provvedimento del tribunale prevede l'avvio della discussione con le parti sociali, nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali invocate dal sindacato, senza possibilità di estendere la partecipazione a soggetti, ancorché istituzionali, non indicati nel processo descritto".