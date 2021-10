La viceministra dello Sviluppo economico Gkn, Todde: sarà nominato advisor, proponiamo Invitalia Todde: servono oggi significativi passi in avanti

Condividi

Per la vertenza Gkn vi sarà un advisor affiancato dal Mise. Lo ha riferito la vice ministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, al termine dell'incontro con azienda, sindacati ed istituzioni locali, assicurando che il ministero fornirà "tutti gli strumenti a disposizione". Sarà un advisor - ha detto Todde - di massima professionalità e il Mise propone Invitalia che potrà mettere in campo gli strumenti a supporto, tra cui fondo di salvaguardia"."Quello che ci aspettiamo oggi dal tavolo - aveva detto la viceministra Todde - sono significativi passi in avanti da parte dell'azienda e ci vogliamo confrontare per questo in due direzioni: la salvaguardia dell'attività produttiva e la salvaguardia del perimetro occupazionale e dei lavoratori Gkn".Al Tavolo Gkn al Mise hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rappresentanti del ministero del Lavoro, della prefettura di Firenze, della città metropolitana di Firenze, del sindaco di Campi Bisenzio e i sindacati. L'azienda è presente in collegamento."Oggi - sottolinea Todde - mi aspetto che l'azienda ci mostri quali possono essere le scelte concrete che chiaramente devono andare in queste 2 direzioni. Duranti gli incontri passati non si è risusciti a trovare una sintesi, servono oggi significativi passi in avanti. Proprio perché questo credo sia difficile iniziare un nuovo confronto serio tra le parti con una procedura di liquidazione in atto che grava sul percorso", spiega ancora Todde secondo quanto si apprende.