Clima ​Glasgow: arrivata Greta Thunberg, accoglienza da rockstar

La giovane attivista per l'ambiente, Greta Thunberg, è arrivata ain Scozia, alla vigilia del cruciale summit Onu sul clima,. Secondo il Daily Mail, le è stata riservata "un'accoglienza da rockstar".L'attivista svedese è arrivata nel tardo pomeriggio alla stazione centrale di Glasgow con un treno da Londra. Scesa dal suo vagone, è stata circondata dalla polizia e da altri attivisti e sostenitori con cartelloni e cori.Thunberg, che ieri aveva dichiarato di non essere stata invitata ufficialmente alla Cop26, dovrebbe partecipare a diverse manifestazioni, previste durante le due settimane del summit.Il 5 novembre, per esempio, è in programma una marcia in città orgazziata da Fridays for Future Scotland, il ramo locale del movimento nato proprio dall'iniziativa di Thunberg.