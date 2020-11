Wall Street Journal Fibra ottica, Google vuole collegare India e Europa con un'unica rete Una rete in fibra ottica lunga più di 8 mila km da costruire con partner internazionali: tra questi, secondo il quotidiano finanziario, ci sarebbe anche l'Italia

Google sta pianificando di implementare una rete in fibra ottica che attraverserà l'Arabia Saudita e Israele, con l'intento di aprire un nuovo corridoio per il traffico internet globale.​Il progetto mira a collegare India ed Europa con un cavo sottomarino lungo più di 8.000 km, che dovrebbe costare 400 milioni di dollari, secondo la stima di Salience Consulting, società con sede a Dubai che si occupa di consulenza sul settore delle telecomunicazioni per regolatori, operatori, investitori e governi.Google intenderebbe cercare partner per finanziare il progetto, e, secondo il giornale tra questi ci sarebbero Telecom Italia e la società di Tlc dell'Oman e Telecom Italia. Il progetto richiederebbe comunque l'approvazione di diversi organismi di regolamentazione perché l'infrastruttura in fibra ottica dovrebbe attraversare diversi confini.Secondo il Wall Street Journal, che diffuso la notizia e ha ascoltato fonti al corrente del progetto, la rete collegherebbe per la prima volta direttamente due Paesi - Israele e Arabia Saudita - che non hanno rapporti diplomatici ufficiali, ma mostrano crescenti segnali di disgelo.citata dal Wall Street Journal.