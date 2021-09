Expo 2030, il governo candiderà Roma Capitale. Draghi: "Grande opportunità" Lettera del presidente del Consiglio ai candidati alle elezioni amministrative della Capitale

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale."Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unita' a favore della nostra Capitale".Intanto il 1° ottobre si aprono le porte di Expo2020 a Dubai, l'esposizione universale rinviata di un anno a causa della pandemia alla quale partecipano 191 Paesi, ciascuno con un proprio padiglione incentrato sull'unicità che può donare al mondo. Il Padiglione Italia è sicuramente una delle attrazioni più raffinate all'Expo di Dubai. Si trova tra i distretti Opportunità e Sostenibilità, una posizione strategica per il flusso di visitatori, stimato fino a 5 milioni lungo il corso dei sei mesi dell'evento.