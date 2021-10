Palazzo Chigi Governo: Draghi convoca la Cabina di regia in vista del Cdm di domani su decreto fiscale Entro domani è atteso l'invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che prelude alla Manovra di bilancio

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato la cabina di regia con le forze di maggioranza alle 18 di oggi.Domani all'attenzione del Consiglio dei ministri dovrebbe esserci il decreto fiscale, o meglio, l'esame di un decreto legge misto con misure fiscali e relative alla sicurezza sul lavoro, come annunciato oggi ai sindacati.Entro domani è atteso anche l'invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che prelude alla Manovra di bilancio. Non è escluso che si tratti anche della proroga della cassa integrazione Cig Covid.La decisione verrà presa da qui a domani, quando il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi. E potrebbe essere assunta già nella cabina di regia che il premier Mario Draghi ha convocato per questo pomeriggio. Ovvero 'sforbiciare' ulteriormente il prezzo dei tamponi, già calmierati il mese scorso, con una possibile parziale deduzione.Sono due le strade percorribili, a poche ore dall'entrata dell'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, con controlli ai tornelli. La prima passa da una riduzione dei prezzi, escludendo tuttavia la gratuità dei test. L'altra invece prevede un credito d'imposta che consenta alle imprese che si fanno carico del costo dei tamponi di detrarne l'onere, assieme alle spese di sanificazione sostenute.