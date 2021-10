Essex Gran Bretagna, accoltellato deputato conservatore David Amess In una chiesa dove incontrava concittadini. Riserbo sulle sue condizioni

Condividi

E' stato arrestato l'uomo che ha accoltellato il deputato conservatore britanniconella chiesa di Leigh-on-Sea, nell'Essex, dove stava incontrando i cittadini della sua circoscrizione. La polizia dell'Essex ha riferito che "un uomo è stato arrestato e non stiamo cercando nessun altro".Non ci sono ancora notizie sulle condizioni di Amess.Il deputato della maggioranza Tory 69enne, che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, è stato. Riserbo per ora sulle sue condizioni, mentre s'indaga sul movente dell'aggressione. Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista