Intesa-Ubi, grandi soci Ubi ottengono ritocco offerta e dicono sì

Nel volgere di un venerdi' caldissimo, si e' virtualmente conclusa l'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi. I primi a rompere gli indugi sono stati gli appartenenti al sindacato degli azionisti di Brescia, che detengono l'8% di Ubi. Per voce del presidente Franco Polotti, intervistato dal Giornale di Brescia,hanno detto si', chiedendo anche un ritocchino cash all'offerta.Un'ipotesi che poco dopo, con mossa da giocatore di poker, il presidente Gian Maria Gros-Pietro ha smentito: "L'offerta e' chiara", ha risposto a chi gli chiedeva un commento. Ma pochi minuti dopo, lo stesso Gros-Pietro abbia presieduto un Cda dove invece quel ritocchino e' stato approvato, ed e' stato quantificato in 0,57 euro per ogni azioni Ubi portata in offerta.Cash che si aggiunge alle 17 azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni Ubi conferite. In un rapido accavallarsi di comunicati, nel pomeriggio prima la Fondazione Banco del monte di Lombardia e poi la, finora, riottosa Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, hanno detto si' all'offerta, apportando complessivamente un altro 11% all'ops, che va ad aggiungersi al 3,85% finora conferito ufficialmente.Aggiungendo l'un per cento di Cattolica Assicurazioni, si sfiora il 25% del capitale gia' conferito. Ma come in politica, le azioni si pesano. I tre si' incassati ieri da Intesa Sanpaolo di fatto smembrano l'arrocco di Ubi, poiche' le due fondazioni rappresentavano l'architrave del Car, l'insieme degli azionisti bergamaschi che senza Crc e Fmbl vale solo piu' l'8%.Stesso discorso per i grandi soci bresciani. Rimane l'incognita Parvus, il fondo che oggi raccoglie una partecipazione del 9% in Ubi, e su cui ci sono vari punti da chiarire, tanto che c'e' stata unaconvocazione da parte della Commissione Banche del Parlamento. Il resto del capitale e' invece "libero", in mano a grandi fondi e piccoli soci. Nei cinque mesi esatti trascorsi dal lancio dell'offerta, questi azionisti hanno incassato un aumento del valore del titolo considerevole, pari al premio proposto da Intesa Sanpaolo, cosi' come i grandi soci, e difficilmente non aderiranno all'offerta, che si concludera' il 28 febbraio.E' evidente che il Covid-19, e le paure legate alla ripresa economica in autunno, hanno avuto un peso sulla decisione delle fondazioni, che si sono trovate esposte alle speculazioni violente durante la pandemia. La frammentazione dell'azionariato Ubi non ha retto, sui territori, alla compattezza dei progetti di sviluppo di Intesa Sanpaolo, che ad esempio su Cuneo creera' una nuova direzione, e una sede della sua Impact Bank, come ha spiegato Stefano Barrese, a capo della Banca dei Territori.A tutto questo si sono aggiunti infine i 57 cents ad azione, che vogliono dire 80 milioni per lefondazioni, e 310 milioni a imprese e azionisti. Fondazioni che, ha spiegato Messina in una nota "potranno unirsi a quelle che sono azioniste storiche di Intesa Sanpaolo, da sempre un vantaggio competitivo formidabile per la nostra banca".A questo punto sia l'obiettivo minimo del 50% piu' una azione, che i due terzi del capitale portati in offerta, sono probabili, consentendo un'integrazione piu' rapida tra i due soggetti. Evitando soprattutto strascichi e polemiche. Carlo Messina dovra' cedere oltre 500 sportelli a Bper e leattivita' bancassicurative di Ubi a Unipol, ma si trovera' a gestire il settimo gruppo bancario in Europa per attivi, che, parole sue sara' "in grado di realizzare utili consolidati stimati a oltre 5 miliardi nel 2022, distribuire dividendi elevati e sostenibili, ridurre i crediti deteriorati senza costi per gli azionisti e confermare una elevata solidita' patrimoniale, con un common equity ratio previsto a un livello superiore al 13% nel 2021".Il titolo Ubi, al termine di un processo non lungo, sara' tolto dai listini di Piazza Affari. L'auspicio e' di chiudere entro l'anno questa parte della fusione, mentre per la cessione degli sportelli, imposta dall'antitrust, i tempi dovrebbero essere un po' piu' lunghi. L'iter prevede una serie di assemblee straordinarie, prima del via libera finale. Il nome del nuovo soggetto non cambiera', sparira' invece Unione Banche Italiane, questi almeno erano i piani inziali.