Il caso di Napoli Il caso del gratta e vinci. Convalida del fermo del tabaccaio solo per furto Secondo gli inquirenti, Scutellaro avrebbe anche tentato tentato di estorcere del denaro alla donna. L'avvocato si appella a problemi psicologici

Interrogatorio per la convalida del fermo di Gaetano Scutellaro, il 57enne napoletano, accusato dalla Procura di Napoli di aver rubato un "gratta e vinci" vincente da 500mila euro, lo scorso 2 settembre, a una sessantanovenne napoletana.Il giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto ha convalidato il fermo ma solo per il reato di furto per l'uomo che rimane in carcere.Secondo gli inquirenti, Scutellaro avrebbe anche tentato tentato di estorcere del denaro alla donna. Infatti il nipote della signora avrebbe consegnato agli inquirenti un file audio relativo ad una telefonata in cui l'uomo dice " Comincia a far togliere la querela. Quando torno ci sentiamo" e anche " "Basta che finisce questa storia.Tanto i soldi ci stanno, sono tanti".Nel corso dell'udienza di stamattina la difesa dell'uomo ha fornito la sua spiegazione circa la conversazione che sta alla base della contestazione del reato di tentata estorsione."Ci troviamo di fronte a una persona che ha problemi psicologici", ha ribadito l'avvocato Vincenzo Strazzullo, legale di Scutellaro. "Abbiamo recuperato la documentazione che lo attesta e i certificati che ho acquisito, - ha aggiunto il penalista - sono stati consegnati e acquisiti dal giudice". Per l'avvocato il suo cliente "è un uomo prostrato".Un altro capitolo riguarda il procedimento, avviato dall'agenzia Dogane e Monopoli, per la revoca "alla vendita delle scommesse" nei confronti della tabaccheria di via Materdei. Un atto che apre il capitolo dei rapporti familiari di Scutelalro: contro la revoca , infatti, ricorreranno i figli dell'uomo intentando prima una causa contro il padre. In un'intervista a Repubblica hanno dichiarato: "Non vogliamo sapere niente della sua vicenda giudiziaria. Ha procurato un danno devastante alle nostre vite. Lui non si occupa della tabaccheria, siamo noi a gestirla, ma con questa vicenda ha scaricato solo su di noi le conseguenze di un gesto assurdo. Ma siamo pronti a tutelarci in ogni sede".