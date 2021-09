La vincita "rubata" di 500.000 euro Gratta e vinci rubato, il legale del tabaccaio: "È incapace di intendere e di volere" L'avvocato Strazzullo: "Perplesso su ipotesi di reato e pericolo di fuga"

Potrebbe esserci una svolta inattesa nella vicenda del furto del biglietto vincente del Gratta e vinci del valore di 500.000 euro, avvenuto a Napoli. Entra in gioco l'avvocato difensore del tabaccaio incriminato e incarcerato che chiede la verifica delle facoltà di intendere e di volere del suo cliente.I carabinieri hanno eseguito il fermo disposto dal Pm di Napoli di Gaetano Scutellaro per furto pluriaggravato e tentata estorsione ai danni di una donna vincitrice di un biglietto gratta e vinci del valore di 500.000 euro presso una tabaccheria nel quartiere napoletano di Martedei, a una signora di 67 anni. Il biglietto è stato recuperato in una filiale bancaria a Latina e posto sotto sequestro.L'uomo è stato fermato mentre era in auto lungo l'autostrada A1, all'altezza di Teano (Caserta), quando i carabinieri hanno affiancato la sua vettura e lo hanno costretto a fermarsi. Concreto il pericolo di fuga e inquinamento probatorio, sono i motivi per cui la procura di Napoli ha emesso il decreto di fermo per Gaetano Scutellaro, che deve rispondere di aver rubato il Gratta e Vinci da 500 mila euro. Dopo il fermo, Scutellaro è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)."Sto effettuando dei controlli: in passato è stato assolto dall'autorità giudiziaria in un paio di occasioni perché ritenuto incapace di intendere di volere". Si dice impegnato a verificare lo stato di salute mentale del suo cliente l'avvocato Vincenzo Strazzullo, legale di Gaetano Scutellaro.Scutellaro, che secondo quanto riferisce l'avvocato Strazzullo è sottoposto a delle cure mediche, una volta giunto in aeroporto a Fiumicino "si è recato dalla polizia: una mossa stupida se l'obiettivo era fuggire dall'Italia". Il professionista napoletano ritiene quindi eccessiva la sussistenza del pericolo di fuga invocata dagli inquirenti, posta alla base della misura cautelare in carcere, ed esprime perplessità anche riguardo ai reati contestati: il furto pluriaggravato e la tentata estorsione."Il biglietto vincente - sostiene l'avvocato Strazzullo - è stato consegnato dalla signora nelle mani del mio cliente. Nessuno glielo ha sottratto con destrezza e neppure con la forza. Solo attraverso queste due modalità si sarebbero potuti configurare i reati di furto o rapina. Nutro dei dubbi - conclude Strazzullo - anche in merito all'ipotesi di tentata estorsione formulata dai pm".Secondo quanto emerso dalle indagini, prima di recarsi nell'aeroporto dal quale intendeva lasciare l'Italia, Scutellaro ha fatto una sosta a Latina, in un istituto bancario dove ha aperto un conto corrente a suo nome e depositato il biglietto vincente. Lì' i carabinieri hanno sequestrato quel "Gratta e vinci" che l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli aveva preventivamente reso inesigibile.Eppure Scutellaro si era mostrato particolarmente sicuro quando a Fiumicino si è presentato negli uffici della polizia per denunciare l'anziana, accusandola, falsamente, di avergli sottratto il tagliando fortunato. I poliziotti, dopo averlo perquisito, e dopo essersi messo in contatto con la procura partenopea, lo avevano denunciato a piede libero, ma solo per furto pluriaggravato.Intanto, in via Materdei, a Napoli, i residenti continuano ad essere bipartisan: c'è chi condanna Scutellaro senza appello e chi invece ne attenua le responsabilità affermando che davanti a una cifra simile è anche comprensibile perdere la testa. "Cinquecentomila euro sono proprio tanti, è anche possibile che trovandosi tra le mani una vincita simile si possa commettere un'infamità" sostiene qualcuno.Voci di popolo a parte, da ieri sera c'è chi esulta: è la pensionata acquirente del biglietto, che da giorni viveva nell'angoscia di vedersi sottratta la fortunata vincita. E c'è chi riceve pessime notizie, come la ex moglie del tabaccaio arrestato: l'Adm ha avviato la procedura per sospenderle la licenza, pur essendo del tutto estranea all'accaduto, dal momento che il titolare risponde di tutto ciò che avviene dietro il bancone.