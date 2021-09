Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica Grave incidente sulla Frosinone-Mare: morti tre motociclisti, cinque i feriti Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la Polizia Stradale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Tre motociclisti sono morti e almeno cinque persone sono rimaste ferite in un incidente sulla Frosinone Mare in provincia di Latina. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno all'altezza dello svincolo di Frasso, tra i comuni di Terracina e Sonnino. Per due uomini e una donna non c'è stato nulla da fare. Gli altri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave è stato trasferito con l'elisoccorso a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la Polizia Stradale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.A quanto si apprende l'incidente ha coinvolto un gruppo di centauri, quindici di una associazione di Priverno, che tornavano dal mare. Uno di loro ha sorpassato e si è trovato davanti un'altra moto con due persone a bordo, un uomo e una donna, che sopraggiungeva nell'altra corsia diretti verso il mare. L'impatto è stato violentissimo e ha coinvolto altri motociclisti. Una delle moto ha preso fuoco e le tre persone a bordo delle due motociclette sono deceduti sul colpo. La strada è stata chiusa per permettere alle ambulanze di effettuare i soccorsi.