Ieri guerriglia urbana a Roma Green pass: "La lotta continua" scrive FN. Ma ci sono "le premesse per sciogliere il movimento" Tra gli arrestati per gli scontri nel centro della Capitale ci sono anche i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Politica compatta nel condannare le violenze. Il Pd chiede lo scioglimento del movimento, per Giuseppe Conte "ci sono le condizioni" per farlo. Letta: "Oggi tutti hanno condannato, ma tutto questo è nato perché da mesi ci sono ambiguità e si liscia i pelo a queste ambiguità"

Indagherà anche un magistrato dell'antiterrorismo sugli scontri avvenuti ieri pomeriggio alla manifestazione No-Vax e no Green pass nel centro di Roma. Il sabato della Capitale, che doveva ospitare una protesta pacifica, si è trasformato in una guerriglia urbana, con 38 agenti feriti e l'assalto della sede storica della Cgil in Corso d'Italia.

Tra gli arrestati, 12 in totale, ci sono anche i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Le posizioni degli arrestati sono al vaglio dei magistrati romani, mentre sono in corso le verifiche dei filmati registrati dalla Polizia Scientifica, per valutare altre condotte relative ai fatti accaduti. Secondo quanto riferito dal movimento di estrema destra, nel corteo di ieri sarebbe stata fermata anche la militante Pamela Testa.

Parlano, oggi, di "regime in difficoltà" quelli di Forza Nuova. Un messaggio di queste ore su Telegram sciorina una lettura dei fatti di ieri come "media mainstream, questure e partiti del sistema non sono in grado" di fare "perché non gli conviene e hanno paura". Quel che è accaduto è solo l'inizio, dicono, la lotta continua. promettono, perché "gli italiani sono uniti e determinati come non mai. Dell'antifascismo, e con esso delle vecchie categorie ideologiche del secolo scorso, buone solo a favorire gli interessi del divide et impera, al popolo attaccato con violenza e ferocia inaudite dal regime - e non solo in piazza, come tutti hanno potuto vedere, ma nei diritti fondamentali e naturali - non interessa nulla. Il popolo - sostiene ancora Forza Nuova - deve solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà e non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potrà fermarlo; nemmeno lo scioglimento di FN potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane".

"Premesse per lo scioglimento del movimento"

"Non possiamo accettare che nel nostro paese ci siano aggressioni di questo tipo quindi su Forza Nuova è una valutazione che affidiamo alla magistratura ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento". Così Giuseppe Conte davanti alla sede della Cgil a Roma. "E' evidente che ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare".

A Conte fa eco Michele Emiliano.

Il presidente della Regione Puglia porta oggi la sua solidarietà alla Cgil intervenendo al presidio organizzato nella sede di Lecce. "La posizione che tutti dobbiamo assumere è questa - dice Emiliano - Forza nuova e Casapound vanno sciolte perché sono organizzazioni neofasciste con le quali non si può più ragionare e bisogna assolutamente applicare le leggi. Da oggi comincia una mobilitazione istituzionale. La Regione Puglia come istituzione chiederà prima al Consiglio regionale,poi al governo, poi al prefetto, al ministro degli Interni di agire con assoluta durezza applicando la legge esistente. E voi sapete che noi quando diciamo una cosa poi la facciamo".

"Questo governo ha avuto davanti agli occhi una rappresentazione di ciò che accadde in Italia nel '22, dì ciò che accadde a Bari alla Casa del lavoro, quando Dì Vittorio e sua moglie la difesero con le armi in pugno dopo la marcia su Roma". "Io farò dì tutto per quelle che sono le mie energie - aggiunge -perché il governo prenda una decisione forte. Il Partito Democratico ha preso una posizione netta. Letta ha oggi chiesto lo scioglimento dì Forza Nuova e ovviamente - ha concluso -automaticamente anche di Casapound. Perché non vedo nessuna differenza tra queste due formazioni e noi combatteremo per questo risultato".

E' poi il segretario del Pd, Enrico Letta, a tornare sui fatti di ieri, ospite di Mezz'ora in più. "Bisogna che non ci sia alcuna forza politica che legittima in un modo o nell'altro queste forme di violenza. Oggi tutti hanno condannato, ma tutto questo è nato perché da mesi ci sono ambiguità e si liscia i pelo a queste ambiguità" dice sull'assalto alla Cgil. Il riferimento è a Salvini e Meloni. "Quello che è successo è molto grave sia perché indicazione di un malessere diffuso sia perché c'è il risorgere della violenza" continua. "Credo che bisogni alzare la guardia, ed essere netti sulla questione dello scioglimento di Forza Nuova. Noi presenteremo una mozione parlamentare. Bisogna stare molto attenti alle prossime manifestazioni e fare un lavoro di prevenzione più efficace".



Il post di Forza Nuova

"Danno la croce addosso ad un movimento politico che non rappresenta che una piccolissima componente delle centinaia di migliaia di italiani esasperati - scrivono Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo, Stefano Saija - perché minacciati nello stesso diritto elementare al lavoro e alla sopravvivenza, che hanno invaso prima piazza del popolo e poi le strade del centro della Capitale per puntare ai palazzi dell'odiato potere". "Vecchi metodi che non hanno più alcun effetto, gli italiani sono uniti e determinati come non mai. Dell'antifascismo, e con esso delle vecchie categorie ideologiche del secolo scorso, buone solo a favorire gli interessi del divide et impera, al popolo attaccato con violenza e ferocia inaudite dal regime - e non solo in piazza, come tutti hanno potuto vedere, ma nei diritti fondamentali e naturali - non interessa nulla. Il popolo - sostiene ancora Forza Nuova - deve solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà e non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potrà fermarlo; nemmeno lo scioglimento di FN potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane".



"La violenza viene dal potere, il popolo si difende perché ha il dovere di resistere. Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attuazione accelerata del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico - che ha deciso di alzare il livello dello scontro. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi", concludono gli esponenti di Forza Nuova.