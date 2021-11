In Italia per ora si esclude una stretta sui non vaccinati Green pass e chiusure modello Austria, il governo frena sulle richieste delle Regioni "Niente allarmismo, monitoriamo i dati ma non è come in Austria"

Condividi

"Non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco per i non vaccinati". Lo affermano fonti qualificate di governo, interpellate dopo le prese di posizione di oggi di alcuni presidenti di Regione.Le stesse fonti sottolineano che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell'Austria, che la situazione nelle terapie intensive ad oggi è sotto controllo e che continua il monitoraggio dei dati, con una valutazione prevista a dicembre, ma non si vuole fare alcun tipo di allarmismo.Cresce il pressing delle Regioni sul modello Austria contro i no vax, ma il governo frena. La preoccupazione legata all'aumento dei casi Covid in Italia e il timore che proprio a ridosso delle festività di Natale o, comunque, subito dopo la situazione si possa aggravare con l'ipotesi di nuove restrizioni allarma i governatori, che chiedono al governo di non scartare a priori, anzi di prendere in considerazione, la possibilità di prevedere sul territorio nazionale misure restrittive valide solo per i non vaccinati.Mentre si discute della proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre, e di eventuali modifiche alle norme sul green pass (ad esempio l'eliminazione della validità dei tamponi rapidi ai fini del rilascio della certificazione verde, o la riduzione dei tempi della validità stessa dei tamponi), misure al momento escluse dall'esecutivo, tra le forze politiche e soprattutto tra chi ha responsabilità di governo sui territori si ragiona su possibili interventi per scongiurare nuove chiusure qualora la situazione contagi dovesse arrivare ai livelli di allarme.A spingere sono in particolar modo i governatori di centrodestra. Per il presidente della Liguria,, "probabilmente bisognerà intervenire su durata e utilizzazione del green pass. Si può condizionarlo con un regime a due velocità: il certificato verde vale per tutti gli usi ad oggi concessi solo se ottenuto con la doppia dose di vaccino, non con il tampone". Insomma, "chi non si è vaccinato, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza", conclude Toti."Se ci sono restrizioni siano per tutti tranne che per i vaccinati", incalza il presidente della Conferenza delle Regioni,Dello stesso avviso il presidente della Calabria,: "Concordo con Fedriga e Toti, se si dovessero rendere necessarie nuove restrizioni queste dovrebbero coinvolgere esclusivamente coloro che non si sono vaccinati".È categorico il governatore lombardo: "Non si pensi a restrizioni per i vaccinati", dice. "E' una situazione insostenibile, l'85% degli italiani ha creduto nella scienza e no può pagare ora il prezzo delle chiusure", ribadisce Fedriga in una conferenza stampa, annunciando che "giovedì discuteremo in conferenza regioni eventuali misure restrittive", come ad esempio "se un territorio dovesse passare di colore i vaccinati avranno maggiore libertà rispetto ai non vaccinati".Se ci dovessero essere "nuove restrizioni non potranno essere pagate da coloro i quali sono vaccinati. Perché sarebbe un'ingiustizia profonda", osserva, governatore del Piemonte.Il tema prende piede anche tra i partiti e una parte della maggioranza apre all'ipotesi sponsorizzata dalle Regioni. "In caso di nuove limitazioni o di passaggi di colore il governo applichi le restrizioni solamente a chi pur potendosi vaccinare non lo fa", affermadi Forza Italia. "Mi piacerebbe che l'Italia adottasse lo stesso modello dell'Austria: in lockdown vada chi non ha fatto il vaccino", è la linea di. Nel Pd si invita a non precipitare e poi, c'è chi fa osservare tra i dem, si rischierebbero scelte incostituzionali. Dunque, meglio insistere sulla campagna vaccinale e convincere gli indecisi. Ma è chiaro, osserva ad esempio, "che se i 7 milioni di non vaccinati oggi vaccinabili passeranno l'inverno senza copertura determineranno un appesantimento delle reti sanitarie che danneggerà tutti, trascinando l'intero Paese a Natale in rosso".Chiede cautela e stop allarmismi il leader leghista, contrario al modello Austria e a qualsiasi nuova stretta: "Io mi rifiuto di pensare a nuovi lockdown. La gente per spendere ha bisogno di fiducia non possiamo continuare a terrorizzare il Paese, restituiamo un po' di speranza. Smettiamo di terrorizzare gli italiani". Il governo "non sta pensando a nuove restrizioni", assicura la ministra. "Al momento il governo monitora con grande attenzione l'andamento dei contagi, sollecita l'inoculazione della terza dose, il rispetto del distanziamento e sono state assunte anche delle decisioni per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Per adesso ci fermiamo qui". Aggiungendo tuttavia: "È evidente che siamo anche nei mesi più difficili e valuteremo strada facendo se ci sarà bisogno di cambiare l'assetto regolatorio che ci siamo dati".