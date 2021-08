A settembre la conversione del decreto legge Green pass, Costa: obbligo a dipendenti pubblici per riaprire gli uffici Valutare l'obbligo anche per lavoratori del trasporto locale pubblico e dei servizi essenziali

Sul green pass e la necessità di estendere l'obbligatorietà a una serie di professioni, prende una netta posizione il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa."Sull'obbligatorietà del green pass penso a tutte quelle attività dove c'è da garantire la continuità di un servizio, per esempio gli operatori del trasporto pubblico locale, i dipendenti dei market e dei servizi essenziali, ma anche i dipendenti degli uffici comunali e pubblici dovranno tornare alla normalità e in presenza. Hanno la responsabilità di garantire un servizio al paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smartworking".La dichiarazione del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è stata raccolta dall'agenzia Ansa in vista della conversione del decreto legge sul green pass a settembre.