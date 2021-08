Lotta alla pandemia Green Pass: da domani scatta l'obbligo per accedere a alcuni servizi, oggi Consiglio dei ministri 48,3 milioni di certificazioni verdi già scaricate dai cittadini

Condividi

Da domani, venerdì 6 agosto 2021, in Italia scatta l'obbligo del Green pass anti-Covid per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Lasi terrà oggi, alle 11.30 con i capi delegazione della maggioranza e i vertici del Cts, Locatelli e Brusaferro, non è escluso anche un confronto con le Regioni.Ilè stato convocato, invece, per le 16. All'ordine del giorno, tra l'altro, proprio le nuove misure per il contenimento del Covid-19 e per l'uso del Green pass. È pronto anche ilpredisposto dal ministro Bianchi che definirà l'organizzazione della didattica per settembre.Il nuovo, il secondo dedicato al, completerà il quadro dell'introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto che dal 6 agosto stabilisce l'obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.Sono tre le condizioni che consentono di: essere guariti dal Covid19, aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino.Lo scontro in atto tra le due anime dentro la maggioranza vede ancora una volta la Lega mettersi di traverso alla introduzione del lasciapassare su aerei e treni a lunga percorrenza, tanto che al momento si parla della possibilità di farlo partire a settembre, misura che, secondo altri partner di governo, risulterebbe però poco efficace perché lascerebbe fuori tutti gli italiani che rientreranno dalle ferie.Intanto laha dato il via libera all'intesa per la ripartizione di ulteriori risorse - previste dal decreto Sostegni bis - destinate al trasporto pubblico locale e regionale a seguito dell'emergenza Covid. Quanto all'andamento delle vaccinazioni aveva fatto sperare che si potesse evitare di introdurre l'obbligo per i docenti ma c'è da considerare anche la differenza di diffusione dei vaccini tra le varie regioni d'Italia, in alcune infatti, la copertura degli insegnanti è ancora bassa e quindi resta in piedi l'ipotesi di introdurlo. Il commissario straordinario, generale Figliuolo, ha chiesto alle regioni di fornire dati certi sul numero dei docenti vaccinati entro il 20 agosto.Un altro aspetto su cui sta lavorando il governo è la riduzione dei. Per le aziende il ministro dello Sviluppo, il leghista Giancarlo Giorgetti ha ammesso che "si sta discutendo, ma non sono ancora state prese decisioni; fortunatamente decide il Consiglio dei ministri e non i giornali. Alcuni profili consigliano di andare in quella direzione, ma ci sono anche precauzioni da prendere perché ci sono diritti del lavoro da salvaguardare" ha sottolineato il ministro.Le misure che riguardano i lavoratori non dovrebbero essere contenute nel decreto, più probabile si faccia un altro decreto più avanti.Dal doppio appuntamento di oggi con cabina di regia e Consiglio dei ministri si attende, quindi, la messa a punto di un nuovo decreto con leIeri la Piattaforma nazionale-Dgc per l'emissione delle Certificazioni verdi Covid-19, registrava 61 milioni diemesse dal suo avvio, con quasi 48,3 milioni di queste già scaricate dai cittadini attraverso i diversi canali.La Certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".Da domani sarà l'per poter accedere alle seguenti attività: servizi disvolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;aperti al pubblico, eventi e, altri istituti ee mostre;, centri natatori,di squadra,, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i, e le relative attività di ristorazione; attività di, sale scommesse, sale bingo e casinò;La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base d'idonea certificazione medica.Chi è iscritto al Servizio sanitario nazionale ed è stato vaccinato all'estero contro il coronavirus, o che è guarito fuori dall'Italia, potrà richiedere il Green pass se si trova sul territorio nazionale. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute sulle modalità di rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, che, per i cittadini italiani, riguarda anche i familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario.Bisognerà presentarsi nelle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite da Regioni e Province autonome, presentando documento di riconoscimento ed eventuale codice fiscale, oltre una serie di documenti, in formato cartaceo e/o digitale, redatti in lingua inglese e, per la Provincia autonoma di Bolzano in inglese o tedesco. Nel caso i certificati prodotti siano in altra lingua, servirà una traduzione giurata."Mi fa sorridere chi vede nel green pass la limitazione della libertà individuale, in un Paese in cui abbiamo bloccato la mobilità, abbiamo chiusi interi comparti economici, scuole, cinema, teatri e musei e impedito ai cittadini di uscire di casa, se non nelle immediate vicinanze: regole che sarebbero considerate gravemente lesive della libertà anche in Corea del Nord". Cosi', in un'intervista a la Repubblica, il presidente della Regione Liguria, Giovnni Toti, per il quale "tra le chiusure e l'utilizzo del green pass, mi sembra ben più liberale la seconda ipotesi. Non bisogna mai scordarci che il virus in questo momento gira con intensità e senza vaccini avremmo un numero di ricoveri in ospedale uguale alla seconda o terza ondata dell'epidemia. In ogni caso, da quando Draghi ha lanciato il pass come strumento di prevenzione del Covid, le vaccinazioni sono tornate a impennarsi".Sono circa 11 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che hanno avuto almeno una somministrazione di vaccino, sono guarite dal Covid nei sei mesi precedenti o hanno un tampone negativo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass. In difficoltà - sottolinea Coldiretti - sono soprattutto gli esercizi situati nei centri urbani stretti fra traffico e asfalto mentre al contrario gli agriturismi godono della disponibilità di grandi aree all’esterno che consentano di garantire al meglio le distanze.La Regione Piemonte ha scritto al Garante Nazionale della Privacy "per avere conferma che agli esercenti privati non possano, e non debbano, essere attribuite funzioni tipiche dei pubblici ufficiali". Lo rende noto l'assessore regionale agli Affari legali, Maurizio Marrone, secondo cui "hanno ragione le associazioni di commercianti ed esercenti quando affermano che un ristoratore non ha alcun obbligo e titolarità di identificare i propri clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità, quantomeno nell'ordinamento giuridico italiano".