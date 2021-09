Certificato verde Green pass, Brunetta: strumento geniale, dovrà valere per tutti i lavoratori Per il ministro della Pubblica amministrazione, l'obbligo costringe gli anti-vax a fare il tampone e circoscrive virus e varianti

"Il Green pass? Geniale, perché aumenta il costo psichico e monetario a carico degli opportunisti contrari al vaccino. In futuro deve valere sia per il lavoro pubblico che per quello privato".Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, spiegando che l'obbligo di certificato verde costringe gli anti-vax a fare il tampone, diminuisce la circolazione del virus e la nascita di nuove varianti.Per Brunetta, il Green pass dovrebbe essere introdotto per tutti: "E le decisioni che prenderemo nel prossimo futuro: il Green pass per tutti, lavoro pubblico, lavoro privato, servizi pubblici, servizi privati"."Il Green pass, mi piacerebbe spiegarlo agli scettici, ha questo obiettivo: schiacciare ai minimi livelli la velocità di circolazione del virus. Ci stiamo arrivando, mancano ancora 10 punti: siamo a ottanta per cento, dobbiamo arrivare a 90", dice ancora Brunetta. Che sulla Pubblica amministrazione ribadisce: "Lavoro in presenza, vivaddio".