"Green Pass 50+", sul sito dell'Istituto Green pass, l'Inps offre un servizio di verifica per le grandi aziende A disposizione per chi ha più di 50 dipendenti

Condividi

Le aziende con oltre 50 dipendenti avranno a disposizione un servizio di verifica del Green pass rapido.L'Inps - si legge in una nota - ha pubblicato sul sito la procedura "Green pass 50+", il servizio per la verifica del green pass per le aziende private sopra i 50 dipendenti (sono circa 35.000 per un totale di 7,5 milioni di dipendenti) e per gli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da Noi PA, indipendentemente dal numero di dipendenti.Il servizio mostrerà per ogni azienda o ente l'elenco dei dipendenti e permetterà ai verificatori di controllare se uno specifico dipendente è in possesso, alla data della verifica, di un green pass valido.Le aziende con oltre 50 dipendenti e gli enti pubblici - spiega l'Inps - dovranno accreditarsi al servizio e indicare uno o più verificatori da abilitare ai controlli che potranno accedere al servizio tramite SPID. Il servizio mostrerà per ogni azienda o ente l'elenco dei dipendenti, tratto dalle denunce contributive, e permetterà ai verificatori di controllare se uno specifico dipendente è in possesso, alla data della verifica, di un green pass valido.La validità del green pass dei dipendenti delle aziende o degli enti accreditati sarà recuperata ogni notte da Inps tramite un accesso in interoperabilità alla banca dati del Ministero della Salute. Ogni 24 ore l'Istituto cancellerà dai propri archivi le informazioni trasmesse dal Ministero della Salute, sostituendole con quelle aggiornate. Ogni accesso dei verificatori sarà tracciato, ma non saranno archiviati gli esiti delle verifiche.