L'inchiesta Gru crollata. Inchiesta per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime Ispettorato del lavoro lancia allarme: "9 imprese edili su 10 non sono regolari". Landini: "Bisogna superare la logica del subappalto al massimo ribasso"

di Antonella Alba Proseguono le indagini sul crollo della gru a Torino, città ancora sotto choc per la morte dei tre operai caduti da 40 metri d'altezza mentre ultimavano l'assetto della gru in via Genova con cui dovevano ristrutturare il tetto di un condominio. La procura di Torino ha disposto le autopsie sui corpi dei tre operai deceduti sabato scorso nel crollo della gru in via Genova. Il procedimento è aperto per omicidio colposo a carico di ignoti. Si cercano ancora la cause del crollo. Due le ipotesi: errore umano o cedimento del suolo.Sul luogo del disastro lumini e mazzi di fiori in attesa dei funerali ancora da stabilire, in cui tutto il capoluogo piemontese osserverà il lutto cittadino in onore delle vittime Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto (52) e Marco Pozzetti (54). Tre operai tutti specializzati, uno di loro giovanissimo."Abbiamo iniziato una vigilanza da qualche mese da cui risulta che oltre 9 imprese edili su 10 non sono regolari". A lanciare l'allarme il direttore dell. "Le risorse sono sufficienti ma occorre il coordinamento degli organi di vigilanza per intervenire nella prevenzione e nella repressione delle violazioni in materia di sicurezza".Per il"La stagione degli investimenti legati al Pnrr è un momento straordinario, un'occasione da cogliere per far diventare la sicurezza un elemento caratterizzante". Ma dice "Parte dei soldi del Pnrr vanno spesi nel rafforzare i controlli e nella formazione dei lavoratori, creando un 'modello italia' virtuoso: l'economia riparte, garantendo la sicurezza". Secondo Lo Russo, ripresa economica e sicurezza non sono in contrapposizione "e non vanno messe in contrapposizione, anche se sarebbe utile rivedere procedure e tempi di alcuni provvedimenti", spiega."Alzare il livello di controlli sulle catene di fornitura dei lavori appaltati dai comuni", risponde. Il rischio infiltrazioni della criminalità organizzata "è un altro fronte sul quale bisogna porre molta attenzione. Siamo coscienti e consapevoli dei rischi. Vorrei sperimentare nuovi protocolli e metodi di verifica sull'esempio di quello che è stato fatto a Genova per il nuovo ponte", sostiene. "Dal punto di vista politico sarebbe utile aumentare le risorse sui controlli e sulla formazione", aggiunge.Una strage a via Genova che, come dicono, poteva avere dimensioni ancora peggiori. Molti guardavano ai lavori cominciati giovedì scorso, due giorni prima della strage, alzando gli occhi al cielo o mirando dalle proprie finestre quell'enorme braccio meccanico muoversi imponente in mezzo alle palazzine e ai passanti. Alcuni di loro, ora dicono, di aver avuto "una brutta sensazione", e continua il pellegrinaggio intorno all'area posta sotto sequestro dalla magistratura, dove si lasciano messaggi, fiori e lumini.Per oggi i sindacati di base hanno convocato un presidio di protesta davanti all'ispettorato del lavoro, a Torino, martedì sarannosempre nel capoluogo piemontese. "Quella di Torino - riflette- è una tragedia enorme che, andando ad aggiungersi a tutte quelle che abbiamo contato negli anni, evidenzia il punto debole di un sistema che dobbiamo fare in modo di rendere sicuro. Teniamo presente che il Pnrr porterà in Piemonte e in Italia migliaia di cantieri".Perintervistato oggi da Radio1 è il modello che non funziona: "I morti stanno aumentando nel momento in cui c'è una ripresa produttiva. Ma bisogna affrontarlo a partire dalle regole sul subappalto. Secondo il segretario generale della Cgil "È il modello che non funziona, stiamo parlando di infortuni che colpiscono persone che lavorano in appalto e in subappalto in un settore nel quale è aumentata molto la domanda. C'è la logica che pur di lavorare non si assume la salute, la sicurezza, la prevenzione come elemento centrale. La prevenzione vuol dire formazione delle persone e manutenzione dei macchinari, bisognerà capire le ragioni precise della sciagura di Torino, ma è indubbio che c'è la necessitò di un cambio culturale. La centralità deve diventare la prevenzione. Bisogna cambiare strada. Ci sono scelte che che non possono essere rinviate. La logica del profitto e di lavorare in qualsiasi condizioni non è accettabile"E spinge sulla creazione di una procura nazionale contro gli infortuni sul lavoro "è una delle cose da fare perché significa avere un coordinamento tra tutte le attività. Bisogna agire sulla prevenzione - sottolinea - superare il livello di precarietà che c'è sul lavoro, superare la logica del subappalto al massimo ribasso. Ai lavoratori che sono morti veniva applicato il contratto della logistica. Noi stiamo chiedendo una patente a punti per le imprese sulla sicurezza che permetta di sancire la qualità di quella impresa e se può concorrere ad appalti pubblici. Ciò che è stato fatto pochi mesi fa sugli appalti pubblici e cioè che se un'impresa che vince un appalto decide di subappaltare delle attività deve garantire le stesse tutele ai lavoratori del subappalto deve diventare una legge di tutto il settore privato. In tutti i settori - conclude - la logica del subappalto e della finta cooperativa è il modello con cui funzioniamo. Dal settore pubblico ai servizi al commercio fino all'industria. Questo aumenta la precarietà e l'insicurezza sul lavoro"."Per quanto ci riguarda l'attenzione è affinché il nostro Paese non sia quello delle tragedie sul lavoro quotidiane; il fatto che si riescano ad applicare finalmente le regole, che stiamo cercando di rendere ancora più forti, la prevenzione perché fatti di questo genere non si ripetano", ha detto il segretario