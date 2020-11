Il ministro su Facebook Manovra, Gualtieri: "Priorità centrali sanità, scuola, ricerca e cultura" Il programma della manovra da 38 miliardi: un fondo di politiche attive sul lavoro con una dotazione iniziale di 500 milioni e una particolare attenzione ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno

Condividi

La sanità ''resta una priorità centrale, così come la scuola, l'università, la ricerca, la cultura", "ma con un focus particolare sui giovani, le donne e il Mezzogiorno". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Facebook, dopo il via libera del Cdm alle legge di bilancio 2021.Con la manovra, spiega il titolare dell'Economia, è previsto ''l'aumento della dotazione del Fondo sanitario nazionale, l'indennità per medici e infermieri, il fondo per l'acquisto dei vaccini, il potenziamento delle diagnosi con tamponi antigenici rapidi, le risorse aggiuntive per l'edilizia universitaria, i contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi e le assunzioni di personale sanitario".''Sulla base dell'intesa con le parti sociali,è affiancata dall'istituzione di un fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro". La manovra per il prossimo anno prevede lo ''sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e la decontribuzione integrale per le donne e il sostegno all'imprenditoria femminile".