Gualtieri: "Impegno comune con Francia per fondo di sostegno a settori più colpiti"

"Francia e Italia sono strettissime alleate, sono nazioni amiche, sono state a fianco nelle scelte importanti assunte a livello europeo negli ultimi mesi, a partire dal Next Generation Ue". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, dopo aver incontrato il collega francese Bruno Le Maire."Oggi - ha aggiunto - c'è stato un proficuo scambio di vedute su numerosi dossier"."Abbiamo condiviso la necessità di lanciare una proposta comune, a livello europeo, per avere nuovo supporto economico comune per i settori più impattati, che saranno più impattati anche nei prossimi mesi, a partire dalle vacanze di Natale: stazioni sciistiche, bar e ristoranti, settore del turismo. Occorre anche da questo punto di vista un ulteriore impegno comune a livello europeo" ha detto Gualtieri, dopo aver incontrato il collega francese Bruno Le Maire."E' essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata" dall'Italia, afferma il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, intervistato da 'la Repubblica' nel giorno del suo arrivo a Roma per incontrare i ministri Gualtieri e Patuanelli. Le Maire è convinto che "la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc". In questo, per il francese, la riforma del fondo Salva-Stati, su cui l'Italia aveva messo un veto, rappresenta una sorta di "polizza vita" e una "ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei". Le Maire si schermisce: "Non ho consigli per i miei amici italiani. Siamo nazioni sovrane - osserva - ma abbiamo fatto in modo che l'accesso al Mes non stigmatizzi nessuno e non ponga condizioni inaccettabili per nessun Paese".