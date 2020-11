Manovra Gualtieri: "La manovra è ambiziosa, vale circa 39 miliardi e oltre 70 come stimolo espansivo" Scostamento di Bilancio di 8 miliardi di euro per coprire il rinvio delle tasse

"La manovra attua una significativa espansione di bilancio di circa 39 miliardi: 24,6 miliardi con le misure nell'ambito del maggior deficit e ulteriori 14,5 attraverso l'impiego delle risorse del Next generation Eu". Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio riunite alla Camera, ha affermato che si tratta di una manovra "ambiziosa". Negli interventi della legge di Bilancio, ci sono "oltre 70 miliardi di stimolo espansivo, al netto dell'ulteriore scostamento"."Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dalle misure di rinvio delle scadenze tributarie e altre eventuali misure, che sarà possibile inserire nel nuovo decreto Ristori, il quarto". "Resta confermato, per il successivo triennio di programmazione, il percorso già indicato nella nota di aggiornamento del Def 2020", ha aggiunto il ministro. "E' evidente che gli sviluppi più recenti comportino una revisione al ribasso del Pil, tuttavia non riteniamo che l'eventuale caduta del Pil nel quarto trimestre del 2020 sarebbe di proporzioni tali da impattare i risultati attuali in misura macroscopica"."Per continuare con l'approccio graduale seguito fin ora e finanziare gli interventi di supporto necessari a coprire l'ultima parte dell'anno e rendere possibile ristori più immediati e tempestivi, il governo presenta una nuova relazione, alle Camere, con la quale chiede il ricorso all'indebitamento di 8 miliardi sul 2020 e di 5 miliardi netto da finanziare, del bilancio dello Stato", ha poi detto Gualtieri. Da scostamento 2021 fondi reddito cittadinanza "Sarà necessario integrare ulteriormente" le risorse per il reddito di cittadinanza "e ciò avverrà in sede di scostamento 2021"."Tale richiesta è avanzata a fronte di un quadro tendenziale di finanza in miglioramento, in particolare i dati mostrano che la spesa è molto più contenuta delle attese per effetto di minori erogazioni di consumi intermedi", ha aggiunto, "le entrate, sono sostanzialmente in linea con le previsioni". Una volta avuto il via libera allo scostamento di Bilancio, il Governo varerà il Dl Ristori 'quater' con misure in favore "non solo ai settori oggetto delle misure restrittive ma a tutti i settori economici che avranno avuto perdite".Si prospettano "rischi al ribasso del Pil nel breve termine ma non riteniamo che sarà tale da impattare i risultati in misura macroscopica", a fronte di una previsione di caduta del Pil del 9% nel 2020, "c'è spazio per una caduta congiunturale nel quarto trimestre fino al 4%, cioé fino al 4% di contrazione si manterrebbe una caduta del Pil del 9%" quest'anno: lo ha aggiunto il ministro, specificando che "ci sarebbe sul 2021 un effetto di trascinamento più negativo, ma il risultato annuo dipenderà da entità e tempistica del rimbalzo una volta tornata sotto controllo" la situazione dopo la pandemia, in questo senso "le notizie sui vaccini sono incoraggianti. A inizio anno il governo valuterà l'opportunità di rivedere la previsione di crescita dell'economia nel 2021", ha detto."Già la misura di sospensioni fiscali" sarà rivolta "a tutti i settori non ai codici ateco, avendo a disposizione i dati di novembre" si rivolgerà a chi ha "una perdita che adesso valuteremo sulla base delle disponibilità, sulla percentuale lavoreremo nei prossimi giorni". "Per la scadenza del 30 novembre come per gli interventi" precedenti "il riferimento non può che essere il primo semestre e tutti i settori che sono stati chiusi indipendentemente dal primo semestre"."Sono favorevole e sono convinto che ci sarà" una proroga del superbonus al 110%", ma "dev'essere quantificata sulla base di una stima dei costi effettivi" e, anche se sarà "sicuramente" un capitolo del recovery plan, andrà calibrata "anche tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili".