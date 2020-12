Stop attività causa Covid-19 Bonus sportivo a falsi lavoratori, controlli delle fiamme gialle su 94 milioni di euro Attenzione puntata su numero elevato di richieste a Sport e Salute che ha inoltrato tutta la documentazione richiesta. Ieri la comunicazione da parte della società di aver provveduto all'inoltro di bonifici per un totale di 94 milioni di euro a favore di 117.308 beneficiari di dicembre

Condividi

Il bonus ai collaboratori sportivi per lo stop delle attività a causa del Covid-19: la Guardia di Finanza ha chiesto e acquisito tutta la documentazione relativa alle domande presentate facendosi inviare da Sport e Salute il materiale raccolto in questi mesi.L'attenzione della Fiamme Gialle si starebbe concentrando in particolare sulle nuove domande per il bonus novembre (esteso a dicembre), in considerazione del numero molto elevato di richieste (oltre 50 mila), la maggior parte delle quali avanzate da persone che non risulterebbero aver mai lavorato in precedenza in ambito sportivo né nel 2020 né nel 2019.Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, su Facebook si era già preoccupato di informare sulle verifiche in corso scrivendo che "l'importante è risolvere i problemi, superare l'impasse nella quale la società oggettivamente si trova, dimostrare di essere in grado di espletare i necessari controlli epagare i bonus prima delle festività natalizie, per garantire questo pur minimo sostegno a chi ne ha bisogno". Nello stesso post annuncia che "grazie ai fondi che il Governo ha trasferito a Sport e Salute, la società ha provveduto ad effettuare i bonifici a 117.308 collaboratori sportivi che avevano diritto di ricevere automaticamente il bonus di dicembre"."Leggo tuttavia tantissimi vostri commenti sulla inefficienza della società riferiti principalmente a questi aspetti: ritardo nei pagamenti del bonus per coloro che hanno fatto per la prima volta richiesta a novembre; incertezza sui tempi di pagamento per coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta a dicembre; mancata ricezione della email di conferma per dicembre, in particolare per coloro che hanno ricevuto con enorme ritardo il bonus di giugno e novembre per le incongruenze, che poi siamo riusciti a risolvere, conl'Agenzia delle Entrate;pratiche sospese per problematiche con INPS; mancanza di risposte da parte di Sport e Salute alle vostre richieste". Spadafora aveva dato ragione ai richiedenti il bonus : "Avete ragione Sport e Salute avrebbe dovuto garantire maggiore efficienza ed organizzazione ma va anche detto che non si è trattato di un lavoro semplice, soprattutto per il sacrosanto obbligo di verificare la veridicità dei dati dichiarati".In mattinata era arrivata una precisazione di Sport e Salute: "Nessun ritardo da parte di Sport e Salute nel pagamento del bonus ai collaboratori sportivi. Anche ieri, come è sempre successo per l'erogazione automatica, appena ricevute le risorse dallo Stato sono stati firmati bonifici per 94 milioni di euro del bonus Dicembre per un totale di 117.308 beneficiari. Sono state contemporaneamente sbloccate le situazioni sospese di 1.167 richiedenti", si legge nella nota in cui risponde al ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che aveva lamentato le inefficienze nell'erogazione dei bonus tramite bonifici ai collaboratori sportivi.La società si è difesa carte alla mano perché "nel corso di questi mesi, per non far mancare il sostegno al sistema sportivo duramente colpito dalla pandemia, di fronte a domande che non presentavano errori o documentazione mancante,il pagamento è avvenuto con puntualità rispettando tutti i termini previsti e spesso in anticipo. La piattaforma informatica della Società - continua la nota - grazie al sistema innovativo della prenotazione via sms, da marzo a oggi, non ha mai crashato e le richieste sono state acquisite senza incidenti".Però sta procedendo ai doverosi controlli. "Per le fattispecie Inps, ovvero richiedenti che avevano fatto domanda di ristoro anche all'Istituto nazionale di previdenza", Sport e Salute "prima di procedere al pagamento, ha chiesto un doveroso parere all'Avvocatura dello Stato. Per altri casi la Società sta chiedendo uno a uno le integrazioni dovute. Infine, su altre domande, trattandosi di ingenti risorse pubbliche (finora oltre mezzo miliardo di euro erogato) che lo Stato ha messo a disposizione del mondo sportivo in un momento drammatico per l'economia tutta, sono in corso - in considerazione dell'alto numero di richiedenti che nel 2019 non risultavano impiegati in ambito sportivo - i necessari controlli antifrode", conclude la nota.