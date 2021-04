Gallicano, "Colpo di pistola partito per sbaglio": morta una donna di 42 anni Una guardia giurata ha esploso due colpi di pistola: colpita a morte la cognata. L'uomo: "Stavo pulendo la pistola"

Tragedia ieri alle 18.30 a Gallicano nel Lazio, vicino Roma. Una guardia giurata di 52 anni ha esploso due colpi di pistola nel proprio appartamento, uccidendo sua cognata, una 42enne romana. Secondo quanto riferito dall'uomo, si sarebbe trattato di un tragico incidente: il 52enne stava pulendo la pistola, quando sono partiti accidentalmente due colpi. Uno di questi ha ucciso la donna. Nell'appartamento di via Prenestina Antica, di proprietà della guardia giurata, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Palestrina e i colleghi del Nucleo Investigativo della Compagnia di Frascati per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La salma della donna è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia. Le indagini sono in corso.