Imposto il coprifuoco dalle 22 alle 5 Guinea: per il leader dell'opposizione il golpe è un atto storico Il leader golpista, Colonnello Mamady Doumbouya, ha promesso in un breve discorso d'installare un governo di unione nazionale

Il principale leader dell'opposizione in Guinea, Cellou Dalein Diallo, ha appoggiato il golpe militare di domenica sera nel paese africano. "E' un atto storico che completa la lotta" avviata dai movimenti della democrazia, "una vittoria del popolo e un fallimento della dittatura", ha detto Diallo, citato dalla Bbc, Diallo ha promesso di sostenere i militari nella loro lotta contro la corruzione e l'impunità e li ha esortati a lavorare assieme per "costruire una democrazia pacifica nel nostro paese". Ex primo ministro del deposto presidente Alpha Condé, Diallo lo aveva sfidato l'anno scorso alle elezioni presidenziali, quando il capo dello stato aveva ottenuto un controverso terzo mandato.A quanto riferisce Radio France International (Rfi), il leader golpista, Colonnello Mamady Doumbouya ha promesso un governo di unione nazionale per avviare un processo di transizione. Intanto è stato imposto un coprifuoco dalle 22 alle cinque del mattino e i militari hanno iniziato a sostituire le autorità civili. A Kanakan, feudo di Alphà Condé, ma anche luogo di origine del colonnello, governatore e prefetto sono giù stati sostituiti, precisa Rfi.Il golpe in Guinea ha avuto subito ripercussioni economiche sollevando allarme in un mercato che già da mesi è in forte tensione: quello dell'alluminio. Il prezzo del metallo, già in rialzo di circa il 40% da gennaio, ha aggiornato il record decennale al London Metal Exchange, spingendosi fino a 2.782 dollari per tonnellata nel primo giorno in cui la borsa londinese ha riaperto il ring alle contrattazioni dal vivo dopo la lunga sospensione dovuta al Covid. Situazione simile anche alla borsa di Shanghai, dove il metallo è arrivato a valere 21.980 yuan la tonnellata, record sui massimi del luglio 2008. La Guinea è il maggiore esportatore mondiale di bauxite, il minerale necessario alla produzione del composto chimico allumina da cui si ricava infine l'alluminio. Già venerdì scorso la seduta di Borsa si era chiusa sui massimi livelli degli ultimi 10 anni, gli ultimi sviluppi governativi hanno fatto schizzare il prezzo di mercato. Attualmente l’industria di settore è in forte espansione: l'alluminio viene utilizzato nei dispositivi per le energie rinnovabili, tema all'ordine del giorno a livello globale.