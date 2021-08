Cincinnati Masters (Usa) Tennis: le lacrime di Naomi Osaka, donerà ad Haiti guadagni del prossimo torneo

Naomi Osaka in lacrime durante la conferenza stampa a Cincinnati😢



➡️(conseguenza di una domanda di poco prima sul suo complicato rapporto coi media) pic.twitter.com/RpZc5A3oLc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 17, 2021

La tennista giapponese Naomi Osaka ha promesso che donerà il premio in denaro del Cincinnati Masters di questa settimana alla macchina dei soccorsi mobilitata per Haiti, isola caraibica nativa del padre colpita dal terrenoto.Nel corso della conferenza stampa a Cincinnati è scoppiata in lacrime e spinta da una domanda su Haiti, ha dovuto fare una pausa di alcuni minuti prima di riprendere. Il disastro naturale che ha mietuto quasi 1.300 vittime e provocato una risposta immediata da parte del numero due del tennis mondiale."Mi sento come se non stessi facendo così tanto. Sto cercando di capire cosa posso fare. Il premio in denaro è stata la prima cosa che ho pensato di poter fare per aumentare la consapevolezza. Immagino che sia questo il motivo per cui l'ho annunciato", ha detto Osaka, che ha un padre haitiano e una madre giapponese.​A distanza di oltre due mesi e mezzo dalla decisione di disertare gli incontri con i giornalisti presa al Roland Garros, la tennista giapponese ha interrotto l'impegno dopo una domanda considerata troppo aggressiva da parte di un giornalista che le chiedeva del suo rapporto con i media.La 23enne giapponese ha raccontato di aver ricevuto, durante le Olimpiadi, il sostegno da parte di molti colleghi e altri atleti: "Mi hanno ringraziato e dimostrato il loro sostegno, sono orgogliosa di quel che ho fatto e convinta che ci sia ancora molto da fare".