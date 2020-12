Automotive Robotica, Hyundai acquista Boston Dynamics per oltre un miliardo di dollari La casa automobilistica coreana si porta a casa il famoso cane robot Spot e molti altri prodotti per l'industria e la telemedicina

Condividi

Spot, ildella Boston Dynamics, passa nelle mani di Hyundai, così come gli altri prodotti della società, tra cui Atlas, il robot umanoide.La multinazionale sudcoreana del settore automotive ha annunciato che acquisirà da SoftBank il controllo dell'80% dell'azienda americana di robotica, una operazione da 1,1 miliardi di dollari. É il terzo passaggio di proprietà per Boston Dynamics, dopo Google e la giapponese Softbank, che manterrà il restante 20% della società.L'obiettivo è unire le competenze di Boston Dynamics - che, oltre al famoso Spot, progetta robot industriali e per la telemedicina - all'esperienza di Hyundai nel settore della mobilità. Le applicazioni possibili vanno dalla guida autonoma, alla connettività, alle fabbriche smart e all'intelligenza artificiale applicata all'auto, in una rivoluzione tecnologica che coinvolga produzione, logistica, costruzione a automazione.La notizia era trapelata mesi fa e la conferma arriva dopo che Chung Eui-sun, nuovo presidente di Hyundai Motor Group, si è impegnato a ridurre la dipendenza del gruppo dai sistemi tradizionali di produzione di automobili, affermando che la robotica rappresenterà il 20 per cento delle attività future dell'azienda.Chung deterrà personalmente una partecipazione del 20% in Boston Dynamics, mentre Hyundai Motor e le sue affiliate, Hyundai Mobis e Hyundai Glovis, deterranno una partecipazione complessiva del 60%.Boston Dynamics,, ha avuto investimenti da Google, che l’ha acquistata nel 2013 e venduta a SoftBank nel 2017."Hyundai deve dimostrare che Boston Dynamics può avere successo commerciale ed è in grado di competere con i concorrenti cinesi più economici", ha affermato Koh Tae-bong, analista di Hi Investment & Securities.