​In attesa del discorso di Powell borse europee deboli in avvio

Milano

di Marzio QuaglinoLe borse europee sono deboli in avvio. Nel pomeriggio ci sarà l’atteso discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Milano cede lo 0,60%, leggermente peggio di Londra, Francoforte e Parigi. In Piazza Affari ancora sotto i riflettori Telecom in vista della nascita della rete unica delle telecomunicazioni. Il titolo perde ora l'1,29% dopo i 5 punti percentuali guadagnati ieri.Sul versante delle materie prime sale il prezzo del petrolio. Il Brent del Mare del Nord si è portato oltre i 46 dollari al barile, sui valori di marzo.