Furto ​in casa di Paolo Rossi, ipotesi di una banda organizzata

Una banda organizzata, non un ladro per così dire occasionale, avrebbe messo a segno, con ogni probabilità, il furto ieri nella casa di Paolo Rossi a Bucine (Arezzo) mentre a Vicenza si tenevano i funerali.E' quanto ipotizzano i carabinieri di Arezzo che oggi hanno svolto una serie di accertamenti nella tenuta di Rossi, immersa nella campagne di Poggio Cennina, presidiando la villa del giocatore dove tra l'altro sempre oggi c'è chi ha portato fiori e maglie lasciandole al cancello. Da quanto emerso, chi ha agito non avrebbe lasciato impronte. Due o forse tre i mezzi con cui i malviventi sarebbero arrivati sul posto come indicherebbero alcune testimonianze di persone che hanno notato movimenti di auto. Riguardo al bottino, secondo un primo inventario, dalla casa sarebbe sparito il Rolex indossato abitualmente da Paolo Rossi, 150 euro e forse qualche gioiello di non ingente valore: cimeli ed altro sono conservati altrove in sicurezza proprio per precedenti furti avvenuti in zona."Mi è stata tolta una cosa importante di Paolo, un orologio, oltre a una statuetta. Questo mi ha portato ancor più dolore, ma anche lui diceva che la cosa importante sono i sentimenti, non le cose. Per fortuna i cimeli li conservavamo da un'altra parte e non sono stati toccati".Così Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, ha commentato in collegamento con 'Tutta rete' su Rai2 il furto subito in casa dopo la morte del campione azzurro. Parlando degli ultimi giorni di Rossi, la moglie ha detto di aver cercato di "proteggerlo" fino all'ultimo."Avrei voluto chiamarvi - ha detto rivolgendosi ad Alessandro Altobelli, che da studio si era rammaricato di non aver saputo, come gli altri ex compagni di nazionale, della gravità delle condizioni dell'amico -, ci ho pensato molto ma per lui sarebbe stato troppo, vedendovi avrebbe capito di essere vicino alla fine. Anche quando mi diceva 'sto per morire', io gli dicevo di no, parlando di quello che avremmo fatto presto"."All'ultimo - ha proseguito -, due giorni prima della fine, le nostre figlie ed io gli abbiamo promesso che ce la faremo. Ora ci prenderemo un po' di giorni per organizzarci, poi porteremo avanti progetti che avevamo insieme. Per noi non ci sarà un Natale. Staremo molto vicine noi tre, a unire i pezzi della nostra vita ma facendo partecipare anche lui"."Il nostro desiderio ora - ha concluso rispondendo ad una domanda del conduttore Marco Lollobrigida - è che continuasse questa atmosfera, questa ondata di amore, affetto e rispetto per Paolo e non parlare più di ladri, che lascia il tempo che trova".Intanto il sindaco di Bucine, Nicola Benini, parlando con i giornalisti, si è detto sconvolto per quanto avvenuto, proprio nel momento in cui il paese si prepara ad omaggiare Paolo Rossi con una cerimonia che si terrà in settimana, e a dedicargli lo stadio locale."Rossi era amico di tutti qui, potevi trovarlo dal macellaio, al bar, in qualche cena pubblica - dice Benini -. Mi ha scritto stamani la moglie Federica sottolineando come non vuole che questo possa rovinare il fiume di affetto e amore formatosi intorno a Paolo. Per tale motivo anche noi lo ricorderemo ma senza decretare il lutto cittadino proprio per ricordarlo come un uomo solare e pieno di umanità. Spero comunque che prendano i banditi al più presto".